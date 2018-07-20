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هبوط طائرة أوكرانية في مصر اضطراريا

هبوط طائرة أوكرانية في مصر اضطراريا
الجمعة ٢٠ يوليو ٢٠١٨ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

اضطرت طائرة مدنية أوكرانية للهبوط اضطراريا في مصر على مسافة نحو 48 ميلا من مطار العلمين المدني شمالي مصر، وذلك بسبب عطل فني بمحركاتها.

العالم_أوروبا

وبحسب بيان صادر، صباح اليوم الجمعة، عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فقد "هبطت طائرة مدنية أوكرانية الجنسية طراز "إنتونوف 26" اضطرارياً إثر حدوث عطل فني بمحركاتها، كانت متجهة من أوكرانيا إلى السودان، وبدخولها المجال الجوي المصري تم متابعتها إلى أن هبطت اضطرارياً".

وأضاف البيان: "على الفور تم دفع عناصر من القوات المسلحة التى قدمت الرعاية الطبية اللازمة لمستقلي الطائرة وعددهم ستة وجميعهم بحالة صحية جيدة وجاري استدعاء أطقم فنية من وزارة الطيران المدني لتحديد أسباب العطل وإصلاحه".

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