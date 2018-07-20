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طهران وموسكو تعملان على تبنّي الريال والروبل في التبادل التجاري

طهران وموسكو تعملان على تبنّي الريال والروبل في التبادل التجاري
الجمعة ٢٠ يوليو ٢٠١٨ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

أكد السفير الروسي لدى طهران ليفان جاغاريان مرة اخرى، على استمرار البلدين في العمل على اعتماد عملتيهما الوطنيتين في عمليات التبادل التجاري بينهما.

العالم - ايران

وأضاف السفير في حديث لوكالة "إنترفاكس": "نحن نعمل بنشاط في هذا الاتجاه، وهذا العمل مستمر منذ فترة طويلة، ولن يتوقف".

وأعرب عن أمله في عودة الاستقرار في النهاية إلى سوق الصرف الأجنبي في إيران.

وأشار السفير الروسي إلى احتمال فرض عقوبات أمريكية ضد كافة قطاعات التعاون الاقتصادي بين روسيا وإيران، فيما تنوي موسكو صياغة ووضع التدابير اللازمة لحماية شركاتها من تأثير هذه العقوبات.

وأضاف: "من حيث المبدأ، يجب بحث الموضوع من كافة جوانبه، وجميع مجالات تعاوننا الاقتصادي من حيث المبدأ، قد تتعرض نظريا للعقوبات الأمريكية".

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