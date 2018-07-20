كشف أثري نادر في مصر!

العالم - مصر

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري إن الورشة تقع بين مدخل متحف التماسيح وشط نهر النيل، ويرجع تاريخها إلى فترة الأسرة الرابعة المصرية (2613-2494) قبل الميلاد وهي فترة بناء الأهرامات.

وأشار إلى أن البعثة عثرت داخل الورشة على أقدم عجلة حجرية لصناعة الفخار في مصر القديمة وهي عبارة عن قرص دوار من الحجر الجيري وقاعدة مجوفة، ومن الأنواع التي كانت تدار باليد وأطلق عليها العلماء اسم العجلة البسيطة حسبما افادت وزارة الآثار المصرية.

وقال وزيري إن هذا الكشف يعد واحدا من أهم الاكتشافات التي تلقي الضوء على طبيعة الحياة والصناعات اليومية في مصر القديمة.