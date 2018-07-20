السيسي يكشف عن كارثة هددت مصر منذ 3 سنوات

العالم - مصر

وأضاف الرئيس السيسي، وفق تصريحات من الخرطوم، اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية كانت مهددة منذ 3 سنوات بالدخول في حالة إفلاس.

وأوضح الرئيس السيسي في لقاء قادة الفكر والرأي في السودان، المصريون تفهموا أهمية إنجاح الإصلاح الاقتصادي لتجاوز عقبات ظلت سنوات طويلة، مؤكدا أن الدولة لن تستطيع تحقيق أي الإصلاح الاقتصادي دون شعبها وتحمله لهذا الإصلاح.

وكان الرئيس المصري قد التقى، اليوم الجمعة، بمقر إقامته في الخرطوم، عددا من قيادات ورموز القوى السياسية والمفكرين والإعلاميين السودانيين، في ثاني أيام زيارة الرئيس للسودان

