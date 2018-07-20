مشاركة سنية شيعية في صلاة جمعة مدينة كرمانشاه دعوة الى الوحدة

العالم - ايران

وقال إمام جمعة جامع الإمام الشافعي في هذه المدينة «ماموستا ملا محمد محمدي» إنّ أهل السنة يُبدون احتراماً خاصاً لأهل بيت النبي عليهم السلام ونحن هنا في بداية خطبة كل صلاة جمعة نأتي علي ذكرهم.

وأشار محمدي الى مساعي الأعداء المستهدفة للوحدة والوفاق الإسلاميين واستغلالهم وجود أي شرخ بين السنة والشيعة لبلوغ غاياتهم المشؤومة.

ورحّب محمدي بالوفد القادم من محافظة خراسان الرضوية وبالتحديد من العتبة الرضوية المقدسة مؤكداً على أنّ أهالي كرمانشاه يسيرون على خطى سماحة قائد الثورة وقد أثبتوا إطاعتهم لسماحته وإتباعهم له ولتوجيهات الإمام الخميني الراحل طاب ثراه.

وأهدى خلال الزيارة خادمو العتبة الرضوية المقدسة، الراية الرضوية الى إمام وخطيب جامع الإمام الشافعي ماموستا ملا محمد محمدي وشاركوا في فريضة صلاة الجمعة في هذا المسجد الى جانب إخوانهم السنة.