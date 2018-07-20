السلك الدبلوماسي يزور اليوم مرقد الإمام الخميني (ره)

العالم - ايران

وستقام الاسبوع المقبل الندوة الاولى لسفراء ورؤساء ممثليات ايران خارج البلاد يسبقها استقبال قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي لاعضاء هذا السلك للذين يمثلون الجمهورية الاسلامية الايرانية في الخارج.

هذا وستبدأ الندوة الاولى بكلمة يلقيها الرئيس حسن روحاني بمناسبة اُسبوع الحكومة يشارك فيها رئيسا السلطة القضائية صادق آملي لاريجاني والسلطة التشريعية علي آملي لاريجاني.

وستركّز الندوة على آخر مستجدات المنطقة والعالم ومواقف ايران حيال هذه التطورات في إطار برنامج «التوسيع الهادف للدبلوماسية الايرانية وإتصالاتها الخارجية».