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لتجديد البيعة واعلان الوفاء لمبادئ الثورة الاسلامية..

السلك الدبلوماسي يزور اليوم مرقد الإمام الخميني (ره)

السلك الدبلوماسي يزور اليوم مرقد الإمام الخميني (ره)
الجمعة ٢٠ يوليو ٢٠١٨ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

يشارك اليوم السبت وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف برفقة مساعديه ومدراء وزارته إضافة الى سفراء ورؤساء ممثليات ايران في خارج البلاد بمراسم ستقام في مرقد الإمام الخميني الراحل(قدس سره) لتجديد البيعة واعلان الوفاء لمبادئ الثورة الاسلامية.

العالم - ايران

وستقام الاسبوع المقبل الندوة الاولى لسفراء ورؤساء ممثليات ايران خارج البلاد يسبقها استقبال قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي لاعضاء هذا السلك للذين يمثلون الجمهورية الاسلامية الايرانية في الخارج.

هذا وستبدأ الندوة الاولى بكلمة يلقيها الرئيس حسن روحاني بمناسبة اُسبوع الحكومة يشارك فيها رئيسا السلطة القضائية صادق آملي لاريجاني والسلطة التشريعية علي آملي لاريجاني.

وستركّز الندوة على آخر مستجدات المنطقة والعالم ومواقف ايران حيال هذه التطورات في إطار برنامج «التوسيع الهادف للدبلوماسية الايرانية وإتصالاتها الخارجية».

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