هذا ما اتفق عليه السيسي والبشير بشأن نزاع حلايب

العالم - السودان

وكشف الوزير عن اتفاق بين البلدين "على ألا يكون النزاع الحدودي حول مثلث حلايب، سببا في توتر العلاقات بين السودان ومصر، وقال إن البحث عن الحلول سيكون في إطار التوجه العام الجديد في العلاقة"، حسب شبكة الشروق السودانية.

وأضاف وزير الخارجية السوداني، أن هناك اتفاقا على حل الملفات الشائكة بين الطرفين، وعدم العمل على "توتر الأجواء وترك المعارك الإعلامية".

وقال الدرديري إن نائب رئيس الجمهورية الأول، بكري حسن صالح، يزور القاهرة نهاية أغسطس/آب المقبل.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه في مقر إقامته في الخرطوم بعدد من قيادات ورموز القوى السياسية والمفكرين والإعلاميين السودانيين، حرص القيادتين المصرية والسودانية على دفع العلاقات الثنائية وإجهاض أية محاولات لتعكير صفو العلاقات بينهما.

وبحسب تصريح السفير بسام راضي، المتحدث الرئاسي، فإن السيسي أعرب خلال اللقاء عن سعادته بزيارة السودان والالتقاء بمفكريها وقيادات العمل السياسي السوداني، مشيرا إلى أن سياسة مصر الخارجية تقوم على مبادئ راسخة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وعدم التآمر على أية دولة، ومد روابط التعاون والتنمية وإرساء السلام، في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، التي تسمو فوق أية اختلافات في وجهات النظر.