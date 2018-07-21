البث المباشر
الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي: التوصل لتهدئة جديدة مع كيان الاحتلال تدخل حيز التنفيذ منتصف الليلة
مراسلة العالم: المخابرات المصرية نجحت بالتوصل إلى تهدئة جديدة بين حماس و"إسرائيل" ستدخل حيز التنفيذ منتصف الليلة
حركة الجهاد الاسلامي: ليعلم قادة الاحتلال الاسرائيلي أننا لا يمكن أن نستسلم لسياساته أو نتهاون في أي من حقوقنا
حركة الجهاد الاسلامي: ما يجري من عدوان إسرائيلي سينكسر وستفشل أهدافه أمام صمود شعبنا ووحدته
الناطق باسم حركة حماس: المقاومة جاهزة وقادرة وماضية في فرض معادلة القصف بالقصف وتثبيتها مهما بلغت التضحيات
الناطق باسم حركة حماس: اختيار الاحتلال الإسرائيلي للتصعيد على غزة ومقاومتها سيرفع من تكلفة حسابه
مراسلة العالم: دوي انفجار في محيط المشفى الوطني بحي العزيزية في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا
مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال يعلن رسمياً مقتل جندي أصيب برصاص قناص فلسطيني على حدود قطاع غزة
مراسلة العالم: جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميا مقتل أحد جنوده على حدود قطاع غزة
رويترز نقلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل جندي إسرائيلي في اشتباكات على حدود غزة

هذا ما اتفق عليه السيسي والبشير بشأن نزاع حلايب

هذا ما اتفق عليه السيسي والبشير بشأن نزاع حلايب
السبت ٢١ يوليو ٢٠١٨ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، إن الرئيسين عمر البشير وعبد الفتاح السيسي عزما على "حل كل القضايا الخلافية بين البلدين".

العالم - السودان

وكشف الوزير عن اتفاق بين البلدين "على ألا يكون النزاع الحدودي حول مثلث حلايب، سببا في توتر العلاقات بين السودان ومصر، وقال إن البحث عن الحلول سيكون في إطار التوجه العام الجديد في العلاقة"، حسب شبكة الشروق السودانية.

وأضاف وزير الخارجية السوداني، أن هناك اتفاقا على حل الملفات الشائكة بين الطرفين، وعدم العمل على "توتر الأجواء وترك المعارك الإعلامية".

وقال الدرديري إن نائب رئيس الجمهورية الأول، بكري حسن صالح، يزور القاهرة نهاية أغسطس/آب المقبل.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه في مقر إقامته في الخرطوم بعدد من قيادات ورموز القوى السياسية والمفكرين والإعلاميين السودانيين، حرص القيادتين المصرية والسودانية على دفع العلاقات الثنائية وإجهاض أية محاولات لتعكير صفو العلاقات بينهما.

وبحسب تصريح السفير بسام راضي، المتحدث الرئاسي، فإن السيسي أعرب خلال اللقاء عن سعادته بزيارة السودان والالتقاء بمفكريها وقيادات العمل السياسي السوداني، مشيرا إلى أن سياسة مصر الخارجية تقوم على مبادئ راسخة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وعدم التآمر على أية دولة، ومد روابط التعاون والتنمية وإرساء السلام، في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، التي تسمو فوق أية اختلافات في وجهات النظر.

روابط ذات صلة

السلطات المصرية تقدم تسهيلات لأهالي حلايب وشلاتين للمشاركة في العملية الانتخابية

مصر تعلن عن مفاجأة لأهالي "حلايب وشلاتين"

حلايب وشلاتين وسواكن واستدعاء السفير.. ماذا بين مصر والسودان؟!

السودان ومصر.. دائرة من التوترات مركزها مثلث حلايب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

هذا ما اتفق عليه السيسي والبشير بشأن نزاع حلايب

فيديو: المنامة تمارس الاعتقال العشوائي للالتفاف على الثورة

بالفيديو.. قفز من شرفة مجلس النواب للتحدث مع رئيس الوزراء!

محاولة إرهابيي إدلب اقتحام ريف حمص

فتح: لن نسمح للاحتلال بالإستفراد بغزة

البرلمان الليبي: قانون "الدولة القومية اليهودية" عنصري ومرفوض

الجزائر.. "قاعدة 49/51" الاستثمارية تزعج الأمريكيين

استشهاد 4 فلسطينيين واصابة 120 فلسطينا بغزة+فيديو

هذا ما قاله قائد عمليات بغداد بشأن التظاهرات في ساحة التحرير

حملة اعتقالات سعودية جديدة..من المستهدف هذه المرة؟

مقتل جندي إسرائيلي شرق القطاع.. 4 شهداء بقصف ورصاص الاحتلال.. والغارات تتجدد على غزة

هذه حقيقة خبر وفاة الفنان اللبناني عبدالله حمصي "اسعد" الذي هز المواقع!

قائمة المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية.."محمد صلاح" في القائمة ام لا؟

تحرير 21 قرية ومزرعة في ريفي درعا والقنيطرة

محافظ القنيطرة يکشف تفاصیل إجلاء المسلحين عن القنيطرة

الخارجية التركية: ايران جار وشريك هام لنا في المنطقة

«داعش» وحيداً في الجنوب السوري

بعد التنسيق مع سلطات ميسان المحلية والحصول على تصاريح.. ايران تساهم بأخماد حرائق هور العظيم في العراق

انعقاد ندوة 'دماوند 2018' في طهران

لاسباب اقتصادية.. تعليق الرحلات الجوية من فيينا الى أصفهان وشيراز..

الأکثر مشاهدة