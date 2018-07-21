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توقيع اتفاقية تعاون بين مصفاة تبريز وشركة ألمانية

توقيع اتفاقية تعاون بين مصفاة تبريز وشركة ألمانية
السبت ٢١ يوليو ٢٠١٨ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلن المدير التنفيذي لشركة تبريز لتكرير النفط (شمال غرب ايران)، عن توقيع اتفاقية تعاون مع كونسورتيوم مؤلف من شركة ألمانية وشركة إيرانية لإعادة تدوير انبعاثات الكبريت.

العالم- ايران

وقال 'غلام رضا باقري ديزج' اليوم السبت على هامش مراسم توقيع إتفاقية التعاون، سيتم تنفيذ برنامج التعاون لمدة 24 شهراً باعتماد 12 مليون دولار تماشياً مع الأهداف البيئية للشركة.

وقال 'باقري' إن قدرة الوحدة على استعادة الغازات، وفقاً لقدرة وحدة الكبريت تبلغ 110 أطنان في اليوم، مضيفا: يجري تنفيذ الخطة بهدف زيادة كفاءة استرداد الكبريت وزيادة قدرة استخراج الكبريت.

وأشار المدير التنفيذي لشركة تبريز لتكرير النفط، أن الشركة في الوقت الذي تولي اهتماما خاصة برفع مستوى الإنتاج، تولي اهتماما خاصا للقضايا البيئية وإنتاج منتجات تتطابق والمواصفات الدولية. 

وأضاف باقري ان الاهتمام بالمسئوليات الاجتماعية من أهم العناصر المهمة التي يجب أن تهتم بها جميع الشركات التي تعمل في المجالات الصناعية والإنتاجية وحتي الخدمية.

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