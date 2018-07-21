ضبط 265 طناً من المخدرات وحبوب الهلوسة في إيران

العالم - ايران

ونقلاً عن مركز مكافحة المخدرات أضاف هادي نجاد بأنّ حجم المضبوطات هذا العام مقارنة بالعام الماضي زادت 6.5 بالمائة.

وأفاد هادي نجاد بأنّ 7 آلاف و668 كيلوغراماً من إجمالي المخدرات وأقراص الهلوسة تم ضبطها خلال الاسبوع المنصرم وكان معظمها مادة الافيون البالغة 6 آلاف و177 كيلوغراماً أي بنسبة 80 بالمائة من المضبوطات، فضلاً عن ضبط 711 كيلوغراماً من الحشيش و450 كيلوغراماً من الهيروئين و160 كيلوغراماً من مادة المورفين و18 كيلوغراماً من مادة الميثامفيتامين و200 كيلوغرام من مواد أولية سائلة تُستعمل لانتاج حبوب الهلوسة.

هذا وأعلن هادي نجاد عن ضبط 35 الف و480 حبة من حبوب الهلوسة و150 كيلوغراماً مواد مماثلة.

وأشار هذا المسؤول الأمني الى نجاح قوات شرطة مكافحة المخدرات في ضبط هذه الكميات عبر تنفيذ الف و276 عملية كان معدل ضبط المخدرات في كل منها 6 كيلوغرامات.

وأضاف هادي نجاد بأنّ 81 من إجمالي هذه المخدرات ضُبِطَت في 6 محافظات تصدّرتها محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق البلاد) وجاءت طهران في نهاية القائمة.

كما صرّح هادي نجاد بضبط 131 سيارة و23 دراجة نارية و7 بندقيات ومسدسات و28 جوالاً من مهربي المخدرات خلال هذه العمليات.