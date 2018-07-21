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تركمانستان لم تساير واشنطن واوروبا في عقوباتهما السابقة ضد ايران

تركمانستان لم تساير واشنطن واوروبا في عقوباتهما السابقة ضد ايران
السبت ٢١ يوليو ٢٠١٨ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

قال السفير الايراني لدى عشق آباد محمد أحمدي إنّ حكومة تركمانستان لم تساير واشنطن وأوروبا في عقوباتهما السابقة ضد ايران وواصلت تزويد إيران بالغاز والكهرباء.

العالم - إيران

وأفاد أحمدي بأنّ غاز تركمانستان ينتقل إلى إيران عبر 3 أنابيب بحجم 30 مليون متر مكعب يوميا عبر الحدود الشمالية وبالتحديد عبر حدود محافظة خراسان الشمالية فضلاً عن مد تركمانستان ايران بخطّين ناقلين للتيار الكهربائي.

وضمن اشارته الى المشتركات التاريخية والثقافية بين البلدين والفرص التي تتيحها هذه المشتركات لتعزيز أواصر الصداقة والعلاقات الثنائية قال السفير الايراني لدى تركمانستان إنّ ايران لديها أكبر حجم من التعاون الاقتصادي مع تركمانستان فضلاً عن العلاقات الطيبة السائدة بين البلدين مصرحاً بأنّ هذا البلد مازال الشريك الأول لإيران في المنطقة.

وأضاف أحمدي بأنّ الصادرات الايرانية الى تركمانستان تشمل المواد الانشائية والأنابيب الصناعية والمواد البتروكيماوية والسجاد .

وكان الرئيس الايراني حسن روحاني ونظيره التركماني قربانقلي بردي محمدوف قد أعلنا بعد إجتماع لهما على هامش مؤتمر قمة الدول المصدرة للغاز عام 2016 ، رغبة البلدين في رفع مستوي العلاقات الإقتصادية الى 60 مليار دولار خلال عشر سنوات.

علماً بأنّ ايران منذ انتصار ثورتها الإسلامية وقعت ألفي وثيقة تعاون مع تركمانستان كانت آخرها 13 وثيقة تم توقيعها خلال زيارة روحاني الأخيرة لعشق آباد.

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