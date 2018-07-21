برلماني نمساوي: الاتحاد الاوروبي يؤكد الحفاظ على الاتفاق النووي

العالم - ايران

وفي لقائه اليوم السبت، رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي 'حشمت الله فلاحت بيشه' في طهران، اكد شيدر ان الاتحاد الاوروبي والنمسا تنتهجان سياسات مستقلة في سياق جهودهما الهادفة الى اجراء الحوار والتوصل الى النتائج المنشودة.

ودعا الى التركيز على العلاقات الثنائية بين ايران والنمسا لكونها من الخطوات الفاعلة في سياق التوصل الى الحلول المناسبة.

واكد المسؤول النمساوي على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين ايران والنمسا؛ داعيا الى التركيز على المساحات المشتركة وبما يشمل العديد من القضايا بين البلدين والتي من شأنها ان تدفع بعلجة العلاقات الثنائية نحو تحقيق البرامج ذات الاهتمام المشترك.

وفيما نوه الى تاكيد الاتحاد الاوروبي على حماية الاتفاق النووي، دعا رئيس لجنة السياسة الخارجية في برلمان النمسا لتحويل الظروف العصيبة الي فرص من اجل تعديل الامور وايضا العثور على حلول جديدة لمواصلة العلاقات ورسم افاق حديثة.

وخلص الى القول ان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي البلد الاكثر أمنا في اشد الظروف تعقيدا وفي اكثر مناطق العالم فوضوية.

الى ذلك، نوّه رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، بدور اوروبا في الحفاظ على الاتفاق النووي؛ مصرحا ان رزمة الاقتراحات الاوروبية يجب ان تتضمن آليات وحلولا عملية واضحة، وان تقدم اليات مضمونة بهدف تنفيذ الاجراءات المحددة.

وفيما اكد على الاتحاد الاوروبي بضرورة فهم متطلبات ايران العملية؛ اكد فلاحت بيشة في هذا اللقاء، على استمرار التعاون بين الشركات الاوروبية مع ايران بوصفه من بوادر التزام الاتحاد الاوربي بالاتفاق النووي.

وتطرق رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية في ايران، الى التطورات الاقليمية والعالمية؛ قائلا ان الحوار يشكل احد مكونات الدبلوماسية في الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ ومؤكدا في الوقت نفسه: سننتهج سياسة مماثلة في مواجهة اي اجراء من جانب الكونغرس الامريكي ضد ايران.

واختتم البرلماني الايراني بالقول ان صلاحية التطرف باتت منتهية، والمتطرفون على وشك الزوال في ارجاء العالم.