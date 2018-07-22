ایران الاولى في المنطقة على صعيد تكنولوجيا الفضاء

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وقال صميمي، ان مشاريع مهمة للغاية يجري تنفيذها حاليا في قطاع تكنولوجيا الفضاء منها مشروعي قمري ناهيد 1 وناهيد 2 للاتصالات.

واضاف، ان المركز الوطني الايراني لابحاث المنظومات الفضائية ينفذ حاليا عدة مشاريع مهمة منها مشروع تصنيع قمر سها الصناعي للاستشعار بالاضافة الى مشروع جهاز محاكاة الاقمار الصناعية.

وتابع: ان بعض هذه المشاريع قد انتهى العمل منها بالفعل أو ان تنفيذها جار على قدم وساق.

ولفت الى ان مركز الابحاث الفضائي الايراني على اتصال طيب بالجامعات والمراكز البحثية في البلاد.