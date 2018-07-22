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معصومة ابتكار: احلام الاعداء بتقويض الاقتصاد لن تتحقق

معصومة ابتكار: احلام الاعداء بتقويض الاقتصاد لن تتحقق
الأحد ٢٢ يوليو ٢٠١٨ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

اكدت مساعدة الرئيس الايراني في شؤون المرأة والاسرة معصومة ابتكار على ضرورة الارتقاء بالطاقات الانتاجية الداخلية للبلاد مايؤدي الى شعور الاعداء بالاحباط في تقويض الاقتصاد وفي النتيجة لن تتحقق احلامهم.

العالم - اقتصاد

وقالت ابتكار، في تصريح ادلت به خلال مراسم ختام معرض الازياء المحلية للقوميات الايرانية في مدينة كرج/ غرب طهران/ يوم امس، ان الحكومة تعهدت بتأمين السلع الاساسية للشعب في حال فرض الحظر على البلاد.

واضافت، ان ايران لديها طاقات اقتصادية هائلة وينبغي بذل الجهود لرفع الطاقات الانتاجية للبلاد وعدم استيراد السلع التي يمكن تصنيعها محليا حيث ان الحظر يعد فرصة لنمو وحماية البضائع المنتجة داخليا.

ونددت ابتكار بسياسات اميركا المناهضة لايران، موضحة انها تنفذ خطوات احادية الجانب وتسعى لفرض حظر جديد على البلاد.

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