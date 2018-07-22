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واشنطن تطلق حملة تشويهية ضد ايران

واشنطن تطلق حملة تشويهية ضد ايران
الأحد ٢٢ يوليو ٢٠١٨ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

أفاد مسؤولون أمريكيون مطلعون بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أطلقت حملة دعائية على الإنترنت بهدف تشديد الضغط على إيران.

وأطلق أكثر من 12 من المسؤولين الحاليين والسابقين هذه الحملة التي يدعمها وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون، والتي تهدف إلى العمل بالتنسيق مع حملة ترامب لتضييق الخناق على إيران اقتصاديا من خلال إعادة فرض الحظر عليها.


وقال المسؤولون إن الحملة تصور المسؤولين الإيرانيين بصورة فظة وتستند أحيانا إلى معلومات مبالغ فيها أو تتناقض مع تصريحات رسمية أخرى وبينها تصريحات لإدارات سابقة.

واشتدت الحملة منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الذي وقعت عليه سبع دول مع ايران عام 2015.

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على الحملة، وأحجمت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق على كل ما يشاع عن هذه الحملة.

من جهته ندد مسؤول إيراني كبير بالحملة قائلا إن الولايات المتحدة حاولت دون جدوى تقويض الحكومة منذ الثورة الإسلامية عام 1979، وأن "محاولاتهم ستبوء بالفشل مرة أخرى".

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