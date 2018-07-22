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زلزالان يضربان هرمزكان في جنوب ايران

زلزالان يضربان هرمزكان في جنوب ايران
الأحد ٢٢ يوليو ٢٠١٨ - ١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الاحد مدينة 'رويدر' في محافظة هرمزكان (جنوب) فيما ضرب زلزال اخر بقوة 5،7 درجات على مقياس ريختر المدينة بعد ثلاث دقائق فقط من الزلزال الاول.

العالم  - حوادث

ووقع الزلزال الاول عند الساعة التاسعة و 34 دقيقة في عمق 22 كيلومترا فيما حدث الزلزال الثاني بعد ثلاث دقائق في عمق 8 كيلومترات.

واعلن مدير عام مركز الطوارئ في هرمزكان ' علي رضا صفا' انه لم يرد لحد الان اي تقارير عن الخسائر المحتملة جراء الزلزالين قائلا انه تم ايفاد فرق الانقاذ الي محل الحادث.

هذا و قد اعلن المشرف علي مركز الطوارئ في ايران ان الزلزالين اللذين وقعا صباح اليوم في مدينه' رويدر' لم يخلفا اي خسائر بشرية ومادية.

يذكر ان مدينة 'رويدر' تقع علي بعد 130 كيلومترا الي الغرب من مدينة بندرعباس مركز المحافظة و يبلغ عدد سكانها نحو عشرة الاف نسمة.

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