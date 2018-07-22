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مصر تسود شبكات تواصل العالمية بمشروع قانون الضرائب!

مصر تسود شبكات تواصل العالمية بمشروع قانون الضرائب!
الأحد ٢٢ يوليو ٢٠١٨ - ١٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

أكد المحامى الدولى خالد أبو بكر، أن مشروع القانون الذى تعتزم وزارة المالية تقديمه للبرلمان والذى ينص على خضوع إعلانات الفيس بوك للضريبة هو أمر عادل، ويساوى بين شركات الإعلانات المحلية والعالمية العاملة فى مصر والدافعه للضرائب والتى تعمل أيضا فى مجال الدعاية الرقمية.

العالم - مصر 

وأضاف أبو بكر فى تصريحات: " أن مصر بهذا التشريع تكون قد فرضت سيادتها على أى وسائل التواصل العالمية وسمحت لها بالعمل فى بلادنا ولكن وفق الضوابط والشروط التى تحددها الدوله المصرية.

وطالب ابوبكر بأن يكون هناك احتراما كاملا لعمل هذه المؤسسات وتقديم كل أوجه الدعم الحكومى لها حال التزامها بدفع الضرائب التى ستفرض عليها، مضيفا:"تصريحات وزير المالية ستنقل على المستوى الدولى وسيكون لها ردة فعل كبيرة.."

وعن ضمان تحصيل الضرائب قال أبو بكر أن الشركات الإلكترونية الكبيرة تحترم القوانين المحلية بأى دولة، كما أن هذا القانون يحتاج للرقابة من الدولة بالشكل العصرى الحديث ليتناسب وطبيعة هذا القانون، مضيفا" إضافة إلى توفر كوادر مدربة علميا بالشكل الذى يجعلها تخاطب هذه المؤسسات الدولية والشركات العالمية بشكل واعى وعلمى".

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