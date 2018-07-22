القبض على ضالعين باستشهاد اثنين من المواطنين السنة في زاهدان

العالم - ايران

وفي حديثه لوكالة "فارس" قال قاسم حسن زادة: من خلال الجهود المتواصلة للتعبئة والحرس الثوري وبالاستفادة من الطاقات الشعبية، وفي عمليات مباغتة، تم صباح اليوم إلقاء القبض على اثنين من العناصر الضالعين في استشهاد اثنين من أفراد التعبئة.

وأضاف مسؤول العلاقات العامة لمقر القدس في منطقة جنوب شرق ايران (التابع للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية)، أنه تم ضبط مقادير من السلاح والعتاد في محل اختفاء هذين الشخصين.

وصرح: انه خلال اشتباكات بين قوات التعبئة في منطقة كورين بزاهدان، مع الاشرار المسلحين، استشهد اثنان من أفراد التعبئة.