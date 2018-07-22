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امير عبداللهيان: المخطط المسمى بـ"صفقة القرن" لن ينجح

امير عبداللهيان: المخطط المسمى بـ
الأحد ٢٢ يوليو ٢٠١٨ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكد المساعد الخاص لرئيس البرلمان الايراني حسين أمير عبداللهيان، يوم الأحد، ان المخطط المسمى بـ"صفقة القرن" لن يكتب له النجاح، بسبب تجاهله الواقع الفلسطيني والاجراءات المتسرعة وغير المدروسة من قبل ترامب ونتنياهو.

العالم - ايران

ولدى استقباله السفير السويسري لدى طهران، ماركوس لايتنر، أشار أمير عبداللهيان الى الاجراء الايجابي للحكومة السويسرية في التوقيع على الاتفاقات الثنائية خلال الزيارة الاخيرة للرئيس الايراني، وذلك بعد إنسحاب أميركا من الاتفاق النووي، وقال: لابد من أن نشهد الاجراءات العملية الحاصلة عن الاتفاقات الثنائية أكثر مما مضى.

واضاف: قد آن الأوان ونظرا للظروف الاقليمية والدولية، والعلاقات الجيدة بين برن وطهران، أن نشهد رفع مستوى العلاقات البرلمانية بين الجانبين، معلنا استعداد البرلمان الايراني للعمل بنشاط أكبر مما مضى في مجال التعاون البرلماني.

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