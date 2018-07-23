هكذا يرد ترامب علي تصريحات روحاني

العالم - الأميركيتان

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "الى الرئيس الايراني روحاني: إياك وتهديد الولايات المتحدة مجددا والا ستواجه تداعيات لم يسبق الا لقلة قليلة عبر التاريخ ان عانوا منها".

وخاطب روحاني قائلا "لم نعد دولة يمكن ان تسكت عن تصريحاتك المختلة حول العنف والقتل. كن حذرا".

وحذّر الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم امس من أن الحرب مع بلاده ستكون "أمّ الحروب"، وقال إن السلام مع إيران حقيقي وغير مزيف.

وقال روحاني إن قدرة بلاده ردعية وليست هجومية، لكنه شدد على أن إيران لا تخاف التهديدات، وتقابل التهديد بالتهديد.

وحذّر روحاني الرئيس الأميركي دونالد ترامب قائلا إن "عليه أن لا يعبث بذيل الأسد فيُغضبه ويندم على ذلك ندما تاريخيا". وأضاف أنه لا يمكن للولايات المتحدة أو غيرها القضاء على نفوذ إيران في المنطقة.