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ايران تشارك في بطولة البحر الدولية

ايران تشارك في بطولة البحر الدولية
الإثنين ٢٣ يوليو ٢٠١٨ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

غادرت القطع البحرية التابعة لاسطول الشمال لبحرية الجيش الايراني والتي تضم بارجتي 'جوشن' و'بيكان' القاذفتين للصواريخ، غادرت ميناء انزلي (شمال) متجهة الی ضفاف جمهورية اذربيجان للمشاركة بطولة البحر الدولية.

العالم - ایران

وفي كلمة له خلال مراسم توديع القطع البحرية الايرانية، قال قائد اسطول الشمال التابع لبحرية الجيش الايراني 'العقيد الركن عبد الوهاب طاهري'، ان الدورة الحالية للمسابقات البحرية الدولية ستجري تحت عنوان 'كاس البحار 2018' في باكو، وبمشاركة كل من الجمهورية الاسلامية الايرانية، وجمهورية اذربيجان وجمهورية كازاخستان وروسيا.
ونوّه العقيد الركن طاهري بفوز القوة البحرية للجيش الايراني بالمركز الثاني لمسابقات كاس البحار للعام 2017؛ معربا عن امله بنجاح القطع البحرية الايرانية في واحراز مراكز عليا خلال مسابقات العام الحالي لهذه البطولة.

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