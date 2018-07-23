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قائد الثورة يعلن موقفه من المحاولات لتهويد فلسطين

قائد الثورة يعلن موقفه من المحاولات لتهويد فلسطين
الإثنين ٢٣ يوليو ٢٠١٨ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

بعد إقرار الكنيست الصهيوني قانوناً يحصر حقّ تقرير المصير باليهود ويستبعد الفلسطينيين ومواصلة الكيان الصهيوني ممارساته الاستيطانية صدر عن قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي موقف من هذا المخطّط المشؤوم الذي يسعى لتهويد فلسطين في ظلّ ما يُدعى صفقة القرن.

العالم - ايران

أشار قائد الثورة الإسلامية ضمن لقاء انعقد يوم أمس (٢٢/٧/٢٠١٨) إلى مخطّط أمريكا والكيان الصهيوني المشؤوم الذي يحمل عنوان "صفقة القرن" و"تهويد فلسطين" حيث قال سماحته: "تهويد فلسطين أضغاث أحلام حلموا بها، لن تتحقّق هذه الأحلام ولن تتحقق صفقة القرن أيضاً."

وقبل أيام أقرّ الكنيست الصهيوني قانوناً عنصريا سينحصر بناء عليه حقّ تقرير المصير باليهود وسيُسلب من الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين ممن يسكنون في الأراضي المحتلّة. تمّ إقرار هذا القانون في الوقت الذي يتجاهل فيه الكيان الصهيوني المحتلّ إدانات مجلس الأمن الدولي ويواصل احتلاله لمناطق من الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات بغية تهويد فلسطين والقدس الشريف.

وتزامناً مع هذا المخطّط تشرع أمريكا بتنفيذ مشروعها غير الرسمي الذي يقضي ببدء "تطبيع العلاقات بين الفلسطينيين والمحتلّين" تحت عنوان "صفقة القرن" التي ترمي إلى ترسيخ مخطّط تهويد الأراضي الفلسطينيّة.

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