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وفد إيراني نيابي يزور غانا

وفد إيراني نيابي يزور غانا
الإثنين ٢٣ يوليو ٢٠١٨ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

غادر اليوم الإثنين، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية-الغانية 'حسين أميري خامكاني'، على رأس وفد برلماني الى عاصمة غانا 'أكرا'.

العالم - ايران

وفضلا عن لقاء هذا الوفد البرلماني بنظيره الغاني، من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة، كلا من رئيس ونائب رئيس البرلمان الغاني، و وزير الخارجية و وزير شؤون الأراضي والموارد الطبيعية، و وزير الصحة لهذا البلد؛ لبحث القضايا ذات الإهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات السياسية والإقتصادية بين البلدين لا سيما العلاقات البرلمانية.
علما بأن الوفد البرلماني الإيراني الى غانا، يضم عددا من النواب اعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية - الغانية، بما يشمل النائبين 'حبيب الله نيكزادي بناه' و'علي أكبري'. 

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