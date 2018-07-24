انتخاب لاعب "برسبولیس" وحيد اميري لاعب العام في ایران

العالم - رياضة
وفي مراسم جرت مساء الاثنین لاختیار افضل اللاعبین في ايران للموسم الفائت للدوري الایراني الممتاز والتي جرت بمشاركة المدربین والخبراء والاعلامیین، فقد تم اختیار الافضل كالتالي:
لاعب العام : وحید امیری (برسبولیس)
هداف الدوری: علی علی بور (برسبولیس)
افضل حارس مرمي: علی رضا بیرانوند (برسبولیس)
افضل مدافع: سید جلال حسینی (برسبولیس)
افضل لاعب وسط: امید ابراهیمی (استقلال)
افضل ممرر كرات: سرور جباروف (استقلال)
ظاهرة الموسم: علی قلی زادة (سایبا)
جائزة الروح الریاضیة: مهدی شیری (بیكان)
افضل فریق: برسبولیس
افضل طاقم تحكیم: طاقم التحكیم في الموندیال (علي رضا فغاني ورضا سخندان ومحمد رضا منصوري)