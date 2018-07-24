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انتخاب لاعب "برسبولیس" وحيد اميري لاعب العام في ایران

انتخاب لاعب
الثلاثاء ٢٤ يوليو ٢٠١٨ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

تم اختیار لاعب برسبولیس والمنتخب الوطني الایراني بكرة القدم وحید امیري لاعب العام في البلاد.

العالم - رياضة

وفي مراسم جرت مساء الاثنین لاختیار افضل اللاعبین في ايران للموسم الفائت للدوري الایراني الممتاز والتي جرت بمشاركة المدربین والخبراء والاعلامیین، فقد تم اختیار الافضل كالتالي:

لاعب العام : وحید امیری (برسبولیس)

هداف الدوری: علی علی بور (برسبولیس)

افضل حارس مرمي: علی رضا بیرانوند (برسبولیس)

افضل مدافع: سید جلال حسینی (برسبولیس)

افضل لاعب وسط: امید ابراهیمی (استقلال)

افضل ممرر كرات: سرور جباروف (استقلال)

ظاهرة الموسم: علی قلی زادة (سایبا)

جائزة الروح الریاضیة: مهدی شیری (بیكان)

افضل فریق: برسبولیس

افضل طاقم تحكیم: طاقم التحكیم في الموندیال (علي رضا فغاني ورضا سخندان ومحمد رضا منصوري)

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