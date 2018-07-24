قانون مصري يحذر المشاركين في "تحدي كيكي"!

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ونقلت وكالة "أونا" المحلية المصرية عن أحد لواءات الشرطة، مجدي شاهين، قوله إن "تحدي كيكي" يتسبب في "فوضى مرورية عارمة" نظرا لأنه يتطلب الرقص بجانب سيارة أثناء سيرها على سرعة بطيئة! حتى يتمكن المشارك من تأدية الرقصة ثم القفز مرة أخرى للحاق بالسيارة.

وأدت مشاركة عدد من الممثلين والمشاهير في التحدي إلى زيادة عدد المقلدين للرقصة على أحد مقاطع أغنية أجنبية ، الأمر الذي دفع شاهين إلى القول: "القانون لن يترك كل من شارك في التحدي، وتصل العقوبة إلى السجن عاما كلاما أو غرامة 3 آلاف جنيه (167 دولارا)".

وبحسب الشاهد، فإنه وفق المادة 81 مكرر 2، من قانون المرور، ستصل عقوبة "كل شخص يقتطع جزءا، أو يحتجز جزءا من الطريق، أو يمنع استخدام جزء من نهر الطريق، أو يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة حركة المرور به، وتعريض الأرواح للخطر، أو الأموال، إلى الحبس سنة، أو دفع غرامة مالية تتراوح ما بين ألف إلى 3 آلاف جنيه مصري، تتضاعف عند تكرارها خلال سنة من صدور الحكم".

وتتكرر حوادث المرور في مصر بسبب رعونة القيادة لدى بعض السائقين، وسوء حالة كثير من الطرق، وتهالك بعض السيارات.

واجتاح جنون "تحدي كيكي" دول عدة في العالم حتى وصل إلى المنطقة العربية، وتفنن المشاركون في أداء الرقصات، لكن أخطرهم وأكثرهم انتشارا كان أن ينزل الشخص من السيارة ويرقص إلى جانبها أثناء سيرها، مما تسبب في حوادث مروعة.

وفي أحد الفيديوهات لم يتمكن المشارك في التحدي من فتح السيارة وإيقافها بعدما أدى الرقصة، كما اصطدم شاب بشاحنة، بينما كان ينظر إلى الكاميرا وهو في الاتجاه المعاكس لسيارته.

وبدأت القصة عندما انتشر تحدي الرقص بعدما نشر الكوميدي المشهور على إنستغرام مقطعا مصورا لشاب يرقص على أنغام أغنية أجنبية.

وبعدما حقق الفيديو انتشارا واسعا فالحق المتحدون مقاطعهم المصورة بوسمي (هاشتاغ) ، وسرعان ما شارك العديد من المشاهيرفي تأدية التحدي في بعض الدول العربية!!.