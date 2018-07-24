البث المباشر

قانون مصري يحذر المشاركين في "تحدي كيكي"!

قانون مصري يحذر المشاركين في
الثلاثاء ٢٤ يوليو ٢٠١٨ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

في محاولة للحد من مخاطر أداء "تحدي كيكي"، الذي شارك في أدائه العديد من المصريين، وتفاعل نجوم الفن معه، حذر مسؤول في إدارة المرور المصرية من عقوبة السجن أو الغرامة.

العالم - منوعات 

ونقلت وكالة "أونا" المحلية المصرية عن أحد لواءات الشرطة، مجدي شاهين، قوله إن "تحدي كيكي" يتسبب في "فوضى مرورية عارمة" نظرا لأنه يتطلب الرقص بجانب سيارة أثناء سيرها على سرعة بطيئة! حتى يتمكن المشارك من تأدية الرقصة ثم القفز مرة أخرى للحاق بالسيارة.

وأدت مشاركة عدد من الممثلين والمشاهير في التحدي إلى زيادة عدد المقلدين للرقصة على أحد مقاطع أغنية أجنبية ، الأمر الذي دفع شاهين إلى القول: "القانون لن يترك كل من شارك في التحدي، وتصل العقوبة إلى السجن عاما كلاما أو غرامة 3 آلاف جنيه (167 دولارا)".

وبحسب الشاهد، فإنه وفق المادة 81 مكرر 2، من قانون المرور، ستصل عقوبة "كل شخص يقتطع جزءا، أو يحتجز جزءا من الطريق، أو يمنع استخدام جزء من نهر الطريق، أو يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة حركة المرور به، وتعريض الأرواح للخطر، أو الأموال، إلى الحبس سنة، أو دفع غرامة مالية تتراوح ما بين ألف إلى 3 آلاف جنيه مصري، تتضاعف عند تكرارها خلال سنة من صدور الحكم".  

وتتكرر حوادث المرور في مصر بسبب رعونة القيادة لدى بعض السائقين، وسوء حالة كثير من الطرق، وتهالك بعض السيارات.

واجتاح جنون "تحدي كيكي" دول عدة في العالم حتى وصل إلى المنطقة العربية، وتفنن المشاركون في أداء الرقصات، لكن أخطرهم وأكثرهم انتشارا كان أن ينزل الشخص من السيارة ويرقص إلى جانبها أثناء سيرها، مما تسبب في حوادث مروعة.

وفي أحد الفيديوهات لم يتمكن المشارك في التحدي من فتح السيارة وإيقافها بعدما أدى الرقصة، كما اصطدم شاب بشاحنة، بينما كان ينظر إلى الكاميرا وهو في الاتجاه المعاكس لسيارته.

وبدأت القصة عندما انتشر تحدي الرقص بعدما نشر الكوميدي المشهور على إنستغرام مقطعا مصورا لشاب يرقص على أنغام أغنية أجنبية.

 وبعدما حقق الفيديو انتشارا واسعا فالحق المتحدون مقاطعهم المصورة بوسمي (هاشتاغ) ، وسرعان ما شارك العديد من المشاهيرفي تأدية التحدي في بعض الدول العربية!!.

روابط ذات صلة

أبوظبي: أوامر ضبط بحق 3 مشاهير لرقصهم «كيكي»!!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

تركيا تعتزم بناء "جدار عازل" حول ادلب!

تدهور الحالة الصحية لمئات المعتقلين بمصر

انصار الله تدين بشدة جرائم مرتزقة العدوان بحق اسرى الجيش واللجان

الشيخ قاووق: المقاومة اليوم في موقع متقدم وستسقط صفقة ترامب

البحرين: ميليشيات مدنية تقتحم المنازل في سماهيج والدير

الأردن يشكل ﻿أكبر خلية وزارية لتقصي الفساد في قضية التبغ والسجائر

"كوشنر" غاضب جدا من "ابن سلمان" بعد تراجعه عن هذا القرار!

القوات اليمنية توقع خسائر فادحة بالمرتزقة في التبة الحمراء بالبيضاء

السلطات الفرنسية تحقق في تصريحات لبلحاج "المعادية"

وزير خارجية البحرين يشيد بـ"تصدي أميركا للإرهاب" .. تقاصيل!

تونس ترفض للمرة الأولى استقبال مهاجرين

تعليمات جديدة لحركة الدولار والعملات العابرة للحدود السورية

ابن سلمان ونتنياهو وجهان لعملة الدمار

قانون مصري يحذر المشاركين في "تحدي كيكي"!

مجلس الأمن الدولي يأمل في سرعة تأليف حكومة في لبنان

احذر.. هذه المواد في منزلك مسرطنة وأنت تستخدمها يومياً!

الفضيحة ليست فضيحة انها حقيقة .. هذه قصة الخوذ البيضاء!

صورة للسيد نصر الله مع حفيده تجتاح شبكات التواصل و"اسرائيل" تعلق!

حمار وحشي يثير فوضى بين رواد مواقع التواصل بمصر!

انصار الله تدين جرائم العدوان السعودي بحق الاسرى

الأکثر مشاهدة