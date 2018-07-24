محكمة نيويورك العليا حكمت بإرجاع نقش أخميني مسروق الى ايران

العالم - ايران

وحسبما أعلنت منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة اليوم الثلاثاء، أقرت محكمة نيويورك العليا، في حكمها الصادر أمس الإثنين، بارجاع النقش الأخميني إلى إيران الذي يعود تاريخه إلي حوالي 500 سنة قبل الميلاد وتمت سرقته قبل ما يزيد عن 80 عاما.

وحسب ما كتبت صحيفة 'نيويورك تايمز'، فقد تم كشف وضبط هذا النقش الأثري المتبقي من العهد الأخميني والذي يصور جنديا فارسيا، في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي على يد مفتشي مكتب النيابة العامة في منطقة 'مانهاتن' من معرض أقيم بمؤسسة (Park Avenue Armory)، حيث تم عرضه للبيع بقيمة مليون ومائتي ألف دولار.

ووفقا للمحققين، فقد تمت سرقة النقش الصخري الأخميني لأول مرة من إيران عام 1936، وسرق للمرة الثانية من متحف مونتريال للفنون الجميلة عام 2011.