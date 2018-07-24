النائب فلاحت بيشة: تعاون ايران وروسيا حقق النجاح في مكافحة الارهاب بالمنطقة

العالم - ايران

وخلال استقباله اليوم الثلاثاء السفير الروسي في طهران ليفان جاغاريان، اعرب فلاحت بيشة عن سروره للعلاقات الطيبة والمتنامية بين حكومتي وبرلماني البلدين واكد على المزيد من المحادثات بين نواب البلدين وقال، ان تبادل زيارات الوفود البرلمانية بين البلدين مؤشر لرغبتهما بتعزيز العلاقات الودية بينهما حيث ينبغي الحفاظ على هذه العلاقات والرقي بها عبر العمل المشترك.

واشار رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الى ضرورة ازالة العقبات والمشاكل من طريق التعاون الاقتصادي بين ايران وروسيا وقال، ان لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية على استعداد لعقد اجتماعات شهرية مع اعضاء السفارة الروسية بطهران والناشطين والتجار الروس للتغلب على العقبات القائمة.

واضاف فلاحت بيشة، ان مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين ايران وروسيا ليس مرضيا ولا يتناسب مع الطاقات المتاحة لذا ينبغي الاسراع في مثل هذا التعاون لتتحرك العلاقات بينهما في هذا الجانب نحو الطابع الاستراتيجي.

وقال في هذا الصدد، ان حجم صادرات السلع الروسية الى ايران وواردات السلع الروسية الى ايران ليس متوازنا وان غالبية السفن الروسية التي تفرغ حمولتها في الموانئ الايرانية تعود فارغة في حين ان العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية تستوجب الوصول الى توازن في الصادرات والواردات وتبادل السلع في حين ان الميزان يميل لصالح روسيا بمقدار خمسة اضعاف.

وفي جانب اخر من حديثه اشار فلاحت بيشة الى التعاون الناجح بين ايران وروسيا في مجال مكافحة الارهاب في العراق وسوريا وقال، انه وفي ضوء نجاح ايران وروسيا في مجال مكافحة الارهاب في المنطقة فبامكانهما اقامة تعاون ناجح ايضا في مسار عملية البناء والاعمار في هذه الدول وان تكون لهما استثمارات مشتركة في المشاريع التي تنفذ فيها.

واشار فلاحت بيشة الى اهمية بحر قزوين في تبادل السلع بين ايران وروسيا وقال، ان تعزيز التبادل بين الشمال والجنوب في بحر قزوين يخدم مصلحة البلدين.