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شركة النفط الايرانية تنهي دراسة اقتراح غازبروم الروسية لتطوير حقل غاز بارس الشمالي

شركة النفط الايرانية تنهي دراسة اقتراح غازبروم الروسية لتطوير حقل غاز بارس الشمالي
الثلاثاء ٢٤ يوليو ٢٠١٨ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

أنهت شركة النفط الوطنية الايرانية، اليوم الثلاثاء، دراسة اقتراح شركة "غازبروم" الروسية لتطوير حقل غاز "بارس الشمالي".

العالم - ايران

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب، انسحب من جانب واحد من الاتفاق النووي في 8 ايار/مايو 2018، وأعلن انه سيعيد فرض الحظر المجمد ضد ايران في مهلة 90 و180 يوما.

وتبايبنت ردود الفعل من قبل الشركات العالمية تجاه هذا القرار، فبعضها قررت الانسحاب من المشاريع النفطية الايرانية، الا ان عددا آخر أعلنت رغبتها في مواصلة تواجدها، بما فيها شركة غازبروم الروسية.

وبناء عليه، فقد أعلنت شركة النفط الوطنية الايرانية اليوم، أنها أنهت دراسة مشروع تطوير مكامن "كنغان" و"دالان" في حقل غاز "بارس الشمالي" خلال اجتماع لجنة مستشاري إدارة الشركة.

ويقع حقل غاز "بارس الشمالي" على مسافة 120 كيلومترا الى الجنوب الشرقي من بوشهر، وعلى بعد 10 الى 15 كيلومترا عن الساحل الشمالي للخليج الفارسي.

وبدأت عمليات التنقيب في حقل "بارس الشمالي" بحفر أول بئر للتنقيب في عام 1965، وتم كشف غاز أسيدي في مكمنه الكاربوني.

وفي حال الموافقة على مشاريع الدراسة، ستنطلق المفاوضات لتطوير هذه الحقول والاستثمار فيها.

وكان وزير النفط الايراني أعلن في وقت سابق، ان شركة غازبروم الروسية أبدت رغبتها للمشاركة في مشروع نقل الغاز الايراني الى باكستان والهند، كما ان ايران أعلنت رغبتها لتصدير الغاز، وتقرر ان تجري غازبروم التنسيق اللازم مع الباكستان والهند في هذا المجال.

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