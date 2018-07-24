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ولايتي واللواء سليماني ووزير الدفاع يشاركون في ملتقى السفراء الايرانيين في الخارج

ولايتي واللواء سليماني ووزير الدفاع يشاركون في ملتقى السفراء الايرانيين في الخارج
الثلاثاء ٢٤ يوليو ٢٠١٨ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

شارك مستشار قائد الثورة في الشؤون الدولية وقائد فيلق القدس ووزير الدفاع الايراني في ملتقى السفراء الايرانيين في الخارج، وألقوا كلمات في هذا الملتقى.

العالم - ايران

وفي اليوم الثالث لملتقى سفراء ورؤساء البعثات الايرانية في الخارج، شارك علي اكبر ولايتي واللواء قاسم سليماني والعميد امير حاتمي في الملتقى، وألقوا كلمات أمام السفراء.

كما حضر الملتقى وزراء الصناعة والمناجم والتجارة، والطرق وبناء المدن، والنائب الاول للرئيس الايراني، والمسؤولين الاقتصاديين في الحكومة، إضافة الى وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وانطلقت أعمال ملتقى السفراء ورؤساء البعثات الايرانية في الخارج، منذ يوم الاحد 23 تموز/يوليو 2018، بحضور رئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس السلطة القضائية آية الله صادق آملي لاريجاني، ورئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني.

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