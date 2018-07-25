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لاهای تحدد موعد البت في شكوى ایران ضد امیركا

لاهای تحدد موعد البت في شكوى ایران ضد امیركا
الأربعاء ٢٥ يوليو ٢٠١٨ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

وجه رئیس محكمة العدل الدولیة في لاهاي رسالة الى وزیر الخارجیة الامیركي مایك بومبیو اعلن فیها عن موعد البت في شكوى الحكومة الایرانیة ازاء العودة احادیة الجانب للحظر من قبل حكومة واشنطن، مؤكدا على وجوب الامتناع عن اتخاذ اي اجراء جدید وعدم تغییر الظروف.

العالم- ايران

وفي تصریح ادلى به رئیس المركز القانوني الدولي برئاسة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة محسن محبي قال، ان رئیس محكمة لاهاي ونظرا لاهمیة وفوریة القضیة ومع الاخذ بالاعتبار المادة 74 (4) من قواعد محكمة العدل الدولیة فقد وجهت المحكمة مساء الثلاثاء رسالة رسمیة الى وزیر الخارجیة الامیركي محذرة حكومة واشنطن وداعیة ایاها للامتناع عن اتخاذ اي اجراء جدید في هذا المجال و'تلفت انتباه مسؤولي البیت الابیض للعمل في مجال قضیة الدعوى (عودة الحظر) بحیث لا یكون الرأي الصادر عن المحكمة مستقبلا بعد اجتماع 27 اغسطس / اب، عدیم الاثر'.

وحسب الخبراء فان هذا الامر یعد بمثابة الحكم المؤقت لوقف اي اجراء للتصرف في ملفات مالیة ومؤشرا الى حساسیة واهمیة موضوع شكوى ایران بالنسبة لمحكمة العدل الدولیة.

واضاف محبي، انه اثر الشكوى التي رفعتها حكومة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ضد الحكومة الامیركیة فقد وجه رئیس محكمة العدل الدولیة مساء الثلاثاء رسالة رسمیة لوزیر الخارجیة الامیركیة مایك بومبیو حذر فیها الحكومة الامیركیة كي لا تتصرف بحیث تمس اجراءاتها نتائج القرارات المقبلة للمحكمة حول طلبات ایران.

واضاف محبي، ان موضوع شكوى ایران هو ان الاجراء الامیركي باعادة اجراءات الحظر احادیة الجانب یعد نقضا لتعهدات واشنطن الدولیة في اطار معاهدة العام 1955 والتي تعهدت امیركا بموجبها بان تتعامل مع الرعایا الایرانیین بصورة منصفة وان لا تمنع المعاملات المالیة والمصرفیة.

وقال، انه وبسبب فوریة الامر والتداعیات السیئة الناجمة عن اعادة الحظر الامیركي احادي الجانب، خاصة في مجال الصحة والعلاج والادویة وكذلك الامن الجوي، فقد طلبت الحكومة الایرانیة من المحكمة بالتزامن مع طرح الدعوى الرسمیة، كي تطلب من الحكومة الامیركیة بأمر عاجل وقف جمیع اجراءاتها الرامیة الى عودة الحظر مادامت الدعوى الرئیسیة قید البت واصدار القرار.

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