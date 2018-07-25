محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب فى العالم 2018

العالم - مصر
وضمت القائمة 10 لاعبين جائوا كالتالى:
محمد صلاح – ليفربول
كريستيانو رونالدو – يوفنتوس
كيفين دى بروين – مانشستر سيتى
أنطوان جريزمان – أتلتيكو مدريد
إيدين هازارد – تشيلسى
هارى كين – توتنهام
كيليان مبابى – باريس سان جيرمان
ليونيل ميسى – برشلونة
لوكا مودريتش – ريال مدريد
رافاييل فاران – ريال مدريد
وأعلن فيفا أن اختيار المرشحين للجائزة يعتمد على أداء كل منهم خلال الفترة من 3 يوليو 2017 حتى 15 يوليو 2018.
ومن المقرر أن يتم السماح للجماهير بالتصويت لاختيار أفضل لاعب فى العالم عبر موقع فيفا الرسمى بدءًا من اليوم حتى 10 أغسطس المقبل.