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محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب فى العالم 2018

محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب فى العالم 2018
الأربعاء ٢٥ يوليو ٢٠١٨ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم عن تواجد محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي بقائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى العالم هذا العام.

العالم - مصر 

وضمت القائمة 10 لاعبين جائوا كالتالى:

محمد صلاح – ليفربول

كريستيانو رونالدو – يوفنتوس

كيفين دى بروين – مانشستر سيتى

أنطوان جريزمان – أتلتيكو مدريد

إيدين هازارد – تشيلسى

هارى كين – توتنهام

كيليان مبابى – باريس سان جيرمان

ليونيل ميسى – برشلونة

 لوكا مودريتش – ريال مدريد

 رافاييل فاران – ريال مدريد

وأعلن فيفا أن اختيار المرشحين للجائزة يعتمد على أداء كل منهم خلال الفترة من 3 يوليو 2017 حتى 15 يوليو 2018.

ومن المقرر أن يتم السماح للجماهير بالتصويت لاختيار أفضل لاعب فى العالم عبر موقع فيفا الرسمى بدءًا من اليوم حتى 10 أغسطس المقبل.

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