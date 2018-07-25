محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب فى العالم 2018

العالم - مصر

وضمت القائمة 10 لاعبين جائوا كالتالى:

محمد صلاح – ليفربول

كريستيانو رونالدو – يوفنتوس

كيفين دى بروين – مانشستر سيتى

أنطوان جريزمان – أتلتيكو مدريد

إيدين هازارد – تشيلسى

هارى كين – توتنهام

كيليان مبابى – باريس سان جيرمان

ليونيل ميسى – برشلونة

لوكا مودريتش – ريال مدريد

رافاييل فاران – ريال مدريد

وأعلن فيفا أن اختيار المرشحين للجائزة يعتمد على أداء كل منهم خلال الفترة من 3 يوليو 2017 حتى 15 يوليو 2018.

ومن المقرر أن يتم السماح للجماهير بالتصويت لاختيار أفضل لاعب فى العالم عبر موقع فيفا الرسمى بدءًا من اليوم حتى 10 أغسطس المقبل.