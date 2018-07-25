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ايران تعين محافظا جديدا للبنك المركزي

ايران تعين محافظا جديدا للبنك المركزي
الأربعاء ٢٥ يوليو ٢٠١٨ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

عين مجلس الوزراء الايراني اليوم الاربعاء، السيد عبد الناصر همتي محافظا جديدا للبنك المركزي خلفا لنظيره السابق ولي الله سيف.

      العالم- ايران

وثمن الرئيس حسن روحاني لدى ترأسه اجتماع مجلس الوزراء الايراني اليوم، الجهود التي بذلها المحافظ  السابق ولي الله سيف على مدى توليه المنصب، مؤكدا ان السيد سيف قدم خدمات قيمة لكبح جماح المؤسسات المالية غير الرسمية.

ووصف روحاني المحافظ الجديد عبدالناصر همتي بأنه يمتلك خبرات قيمة في قطاع المصارف والتأمين.

وأكد رئيس الجمهورية أن من أولويات محافظ البنك المركزي الجديد، اصلاح النظام المصرفي والسياسات المالية والنقدية وتحسين الروابط المصرفية مع العالم وتنمية الاتفاقيات النقدية الثنائية وصون ومراقبة احتياطي النقد الاجنبي للبلاد.

وكان السيد عبدالناصر همتي يشغل منصب مدير عام شركة التأمين المركزية، كما سبق وتولى رئاسة بنك "ملي" الحكومي ايضا.

 

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