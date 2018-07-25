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لجنة الامن القومي..

لا تفاوض مع اميركا لمواقفها المخالفة للاعراف الدولية

لا تفاوض مع اميركا لمواقفها المخالفة للاعراف الدولية
الأربعاء ٢٥ يوليو ٢٠١٨ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

اكد عضو لجنة الامن القومي في البرلمان الايراني سيد حسين نقوي حسيني انه لا تفاوض مع اميركا في ضل مواقفها المخالفة للقوانين و الاعراف الدولية.

العالم - ايران

واوضح سيد حسين نقوي حسيني عضو لجنة الامن القومي في البرلمان الايراني في حديث خاص مع مراسل قناة العالم في طهران مهدي اميري انه نظرا لانسحاب اميركا من الاتفاق النووي والذي يعد مخالفا للاعراف الدولية والقوانين وقواعد التعاون بين الدول فأن ايران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة، لانه لا توجد اي ثقة بالحكومة الاميركية و لا يمكن التعويل عليها.

واكد نقوي حسيني في حال عادت الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي والتزمت بتعهداتها وأثبتت انها ملتزمة بالاعراف الدولية آنذاك نعود الى نقطة البداية وهي تنفيذ الاتفاق النووي من كلا الجانبين وإلا فإن إيران لن تثق بالولايات المتحدة على الإطلاق.

يذكر بان ترامب قال في كلمة له ألقاها أثناء اللقاء مع المحاربين القدامى في الحروب في الخارج يوم الثلاثاء الماضي: "سنرى ماذا سيحدث، لكننا مستعدون لعقد صفقة حقيقية، وليس مثل الصفقة التي عقدتها الإدارة السابقة، والتي كانت كارثية".

ويأتي ذلك بعد تبادل التهديدات بين دونالد ترامب والمسؤولين الإيرانيين، حيث حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الأميركي دونالد ترامب من "اللعب بالنار"، مشيرا إلى أن الحرب مع إيران ستكون "أم كل الحروب".

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