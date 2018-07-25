البث المباشر
تحالف العدوان السعودي يعترف بالهجوم على البارجة السعودية "الدمام" قبالة سواحل اليمن ويزعم انها ناقلة نفط
لتلفزيون السوري :ارتفاع حصيلة التفجير الارهابي في السويداء السورية إلى 50 شهيدا و78 مصابا
مراسل العالم: إلقاء القبض على انتحاري داخل المشفى الوطني بالسويداء
مراسل العالم: سلاح الجو المسير اليمني ينفذ هجوما جويا على مركز التحكم والسيطرة التابع لمرتزقة تحالف العدوان في البيضاء
مراسل العالم: انفجار عنيف يهز منطقة المنصورة بمدينة عدن جنوب اليمن
تحالف العدوان يعترف باستهداف القوات اليمنية ناقلة نفط سعودية مؤكدا أنها تعرضت لأضرار
مراسل العالم:المبعوث الاممي الى اليمن يصل صنعاء للقاء قيادات انصار الله وحكومة الانقاذ وبحث إمكانية الوصول لحل سياسي
مصادر سورية: الجيش السوري يسيطر على قرية صيدا الجولان وخان صيدا واللوبيد والمقرز بريف القنيطرة الجنوبي
المتحدث باسم الخارجية الايرانية يؤكد ان على اميركا ان تنسى امر التفاوض مع ايران تحت لغة التهديد
الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تعلن غدا الخميس إضراب شامل بمؤسسات الأونروا بغزة رفضا لإنهاء عمل موظفي برنامج الطوارئ

قاسمي: لتنسَ أميركا التفاوض مع إیران في ظل التهدید

قاسمي: لتنسَ أميركا التفاوض مع إیران في ظل التهدید
الأربعاء ٢٥ يوليو ٢٠١٨ - ١١:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث بإسم وزارة الشؤون الخارجیة الإیرانیة إن على الإدارة الأميركیة أن تنسى إلى الأبد "وهم" المفاوضات الأحادیة الجانب ومن منطلق الغطرسة والتهدید مع إیران.

العالم - إيران 

و في معرض رده على أحدث التصریحات التي أدلى بها مسؤولون أميركیون مختلفون حیث طلبوا إجراء محادثات مع إیران بالتزامن مع إطلاق التهدیدات، أوضح المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي الیوم الأربعاء أن: الشعب الإیراني الشجاع والمتحضر والصانع للتاریخ، وعلى مر تاریخه الزاهر وفي ظل ثقافته الغنیة وفطنته وحكمته، قد ردّ على التهدید بالتهدید والتكریم بالتكریم في الوقت والمكان المناسب.

وأضاف المتحدث أن: الشعب الإیراني لم ولن یتوقف أبداً عن الدفاع عن حقوقه وحمایة سیادته وإستقلاله في وجه الأطماع التوسعية والهیمنة والضغوط.

و نصح المتحدث بإسم الخارجیة الإيرانية مرة أخرى المسؤولین في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتخلي وإلى الأبد عن فكرة التفاوض أحادي الجانب وتحت التهدید مع إیران، وأن لایكرّروا تجاربهم الفاشلة والبالیة.

وأشار قاسمي إلى أن: الولایات المتحدة الأميركية ینبغي أن تعرف جيداً أن العالم الحالي والحقبة الحالية لیس زمن الهیمنة والتسلط والنظرة الأحادیة.. وإن الرأي العام العالمي ینظر بسلبیة إلى أداء الحكومة الأميركیة، وهذا یدل على وقوع تحول عمیق وشامل على الساحة الدولیة.

وقال قاسمي إن: الولایات المتحدة یجب أن تعرف حجمها ومكانتها في هذا العصر والزمن، وأن تسعى إلى المزید من فهم مكانة إیران ودورها.

وأكد المتحدث بإسم الخارجیة الإيرانية أن: الیوم وكما بالأمس، لیس هناك أي ثقة بتصریحات وتصرفات الساسة الأميركیین حول الحوار ومن النوع الأميركي.

روابط ذات صلة

قاسمي: غضب الادارة الاميركية الحاكمة يعود الى عزلتها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

وزير الداخلية: إيران تكافح المخدرات نيابة عن العالم

تدابير منزلية لحماية المسنين من السقوط !

مقتل الأخ الأكبر لأحد أشهر قادة "داعش" في سوريا

"الأونروا" تفصل ما يقارب الف موظف في قطاع غزة

لعشاق القهوة.. تطبيق جديد يحدد جرعة الكافيين التي تحتاجها!!

توقعات إيرانية برفض واشنطن رسالة محكمة العدل الدولية

ارتفاع عدد الوفيات لـ80 بسبب موجة الحر في اليابان!

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش

ماتيس: لا تعاون عسكريا مع موسكو في سوريا حتى إشعار آخر

علامات على ارتفاع ضغط الدم لا ينبغي تجاهلها!!

ملخص - مع الحدث.. الهلع الاسرائيلي من إيران وطلب الشفاعة الروسية

قاسمي: لتنسَ أميركا التفاوض مع إیران في ظل التهدید

هذا هو السبب الأكثر شيوعاً لقصور الغدة الدرقية!

ارتفاع حصيلة التفجير الارهابي في السويداء السورية

انفجار عنيف يهز منطقة المنصورة بمدينة عدن اليمنية

فاكهة "سحرية" تقي من أمراض القلب

اثيوبيا تكشف عوائدها المالية من تصدير الكهرباء للسودان

اعتقال "أمير حسبة" لدى "داعش" وثلاثة من معاونيه بديالى

مساجد المدينة المنورة.. تاريخ وعراقة وقداسة+فيديو

"داعش" يتبنى مسؤولية هجوم تورونتو الكندية

الأکثر مشاهدة