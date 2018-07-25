قاسمي: لتنسَ أميركا التفاوض مع إیران في ظل التهدید

العالم - إيران

و في معرض رده على أحدث التصریحات التي أدلى بها مسؤولون أميركیون مختلفون حیث طلبوا إجراء محادثات مع إیران بالتزامن مع إطلاق التهدیدات، أوضح المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي الیوم الأربعاء أن: الشعب الإیراني الشجاع والمتحضر والصانع للتاریخ، وعلى مر تاریخه الزاهر وفي ظل ثقافته الغنیة وفطنته وحكمته، قد ردّ على التهدید بالتهدید والتكریم بالتكریم في الوقت والمكان المناسب.

وأضاف المتحدث أن: الشعب الإیراني لم ولن یتوقف أبداً عن الدفاع عن حقوقه وحمایة سیادته وإستقلاله في وجه الأطماع التوسعية والهیمنة والضغوط.

و نصح المتحدث بإسم الخارجیة الإيرانية مرة أخرى المسؤولین في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتخلي وإلى الأبد عن فكرة التفاوض أحادي الجانب وتحت التهدید مع إیران، وأن لایكرّروا تجاربهم الفاشلة والبالیة.

وأشار قاسمي إلى أن: الولایات المتحدة الأميركية ینبغي أن تعرف جيداً أن العالم الحالي والحقبة الحالية لیس زمن الهیمنة والتسلط والنظرة الأحادیة.. وإن الرأي العام العالمي ینظر بسلبیة إلى أداء الحكومة الأميركیة، وهذا یدل على وقوع تحول عمیق وشامل على الساحة الدولیة.

وقال قاسمي إن: الولایات المتحدة یجب أن تعرف حجمها ومكانتها في هذا العصر والزمن، وأن تسعى إلى المزید من فهم مكانة إیران ودورها.

وأكد المتحدث بإسم الخارجیة الإيرانية أن: الیوم وكما بالأمس، لیس هناك أي ثقة بتصریحات وتصرفات الساسة الأميركیین حول الحوار ومن النوع الأميركي.