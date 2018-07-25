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حزب مصري يطالب هولندا بمنع خطاب الكراهية ضد المسلمين

حزب مصري يطالب هولندا بمنع خطاب الكراهية ضد المسلمين
الأربعاء ٢٥ يوليو ٢٠١٨ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

حذر عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، النائب والسياسى الهولندى خيرت فيلدرز عضو حزب الحرية الهولندى من دعوته التى أطلقها لتنظيم مسابقة كاريكاتورية لرسم النبى محمد.

العالم - مصر

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، فى بيان صادر عنه، " ما يثير قلقنا أنه فى عام 2016 أدين هذا النائب بالتحريض على الكراهية والتمييز، و نشعر بالقلق حيث تعيد المسابقة المنتظرة للأذهان المخاوف المرتبطة بحوادث عديدة نتيجة انتشار مثل هذه الرسوم التى اعتُبرت مسيئة للدين الإسلامى وكان آخر ها وأكثرها دموية الهجوم على مقرّ صحيفة "شارلى إيبدو" الفرنسية عام 2015، الذى أسفر عن مقتل 12 شخصا".

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن البرلمان الهولندى سيتحمل مسئولية إقامة هذا المعرض حيث يخطط الحزب لإجرائها فى مكاتبه فى البرلمان، لا سيما وأننا لا نتوقع أن يتناول هذا المعرض صورة إيجابيّة فى ظل موقف حزب الحرية المعادى للإسلام والمسلمين.

واختتم تصريحاته قائلا: "أنه من غير المقبول والعالم المتمدين يخوض حربه الشرسه على الإرهاب أن تظهر مثل هذه الدعوات التى تحض على الكراهية على أساس الهوية الدينية وتثير غضب المسلمين فى كل أنحاء العالم وتفتح الباب أمام ردود فعل انتقامية من قبل بعض المتشددين لا يدفع ثمنها إلا الأبرياء".

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