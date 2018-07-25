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حالات الطقس في بعض عواصم الوطن العربي !

حالات الطقس في بعض عواصم الوطن العربي !
الأربعاء ٢٥ يوليو ٢٠١٨ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

توقعات درجات الحرارة في العواصم العربية من الاربعاء ليوم الجمعة ...اليكم المتابعة !

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