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«البورصة» تخسر 3.3 مليار جنيه وسط تراجع جماعي بمؤشراتها

«البورصة» تخسر 3.3 مليار جنيه وسط تراجع جماعي بمؤشراتها
الأربعاء ٢٥ يوليو ٢٠١٨ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات بيع قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، فيما مالت تعاملات المستثمرين المحليين نحو الشراء.

العالم - مصر

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 3. 12 مليار جنيه ليصل إلى 8. 859 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت نحو 9. 753 مليون جنيه. 

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 9. 1%، ليغلق عند مستوى 36. 15186 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 2%، ليسجل 46. 735 نقطة، وشملت التراجعات مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا، الذي تراجع بنسبة 67. 1%، ليغلق عند مستوى 63. 1897 نقطة.

وفي ختام التعاملات، تراجعت أسعار أسهم 118 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 14 شركة، وحافظت أسعار أسهم 36 شركة على إغلاقها السابق.

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