الطاقة النووية الايرانية: إنتاج الماء الثقیل مستمر كما في السابق

العالم - إيران

وفي تصریح له الیوم الأربعاء، لفت كمالوندي إلى التغییرات الكبیرة حصلت في السیاسات الأميركیة خلال مرحلة ما بعد إنسحاب واشنطن من الإتفاق النووي، مبیناً أن الإدارة الأميركیة السابقة إشترت نحو 30 طناً من الماء الثقیل الإیراني، فیما عمدت الإدارة الأميركية الحالیة إلى إستخدام كافة السبل لوقف عملیة بیع هذا المنتج ووضعت عراقیل كثیرة في هذا الطريق.

وأضاف المتحدث بإسم مؤسسة الطاقة النوویة الإیرانیة أن الولایات المتحدة إتخذت هذه الإجراءات قبل إنسحابها من الإتفاق النووي، مردفاً أن الجمهوریة الإسلامية الإیرانیة تحتفظ بعلاقاتها مع الآخرین وتواصل بیع الماء الثقیل إلى العدید من الدول.

وأشار كمالوندي إلى برنامج المؤسسة الوطنیة الإيرانية للطاقة النوویة الهادف إلى تصنیع منتجات جانبیة ذات الصلة بالماء الثقیل، فضلاً عن العثور على أسواق جدیدة لبیع هذا المنتج.

ولفت كمالوندي إلى إستخدام الماء الثقیل للأغراض الطبیة، مؤكداً أن الجمهوریة الإسلامیة الإيرانية حققت إنجازات جیدة في هذا الخصوص أیضاً.