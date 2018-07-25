اللواء جعفري: لو سمع ترامب بقدراتنا فلن يطلق عنجهيات

العالم - ايران

وفي حديثه خلال مراسم إزاحة الستار عن 10 طائرات من طراز سوخو 22 للوحدات الجوفضائية للحرس، والتي تم تحسينها من قبل متخصصي هذه القوة والشركات المعرفية الداخلية، قال اللواء جعفري: ان الدوافع الشاملة والواسعة والهمة العالية للوحدة الجوفضائية التابعة للحرس في تنفيذ الاعمال البحثية والتقنية، ادت الى استخدام هذه القدرات في مجال عمليات الطيران وتحسين الطائرات فضلا عن مجالات الصواريخ والطائرات المسيرة والدفاع الجوي.

وأضاف: مع ترسيخ قدرات القوة الجوفضائية للحرس، تم اتخاذ القرار بتحسين طائرات سوخو الموجودة في البلاد وإعادتها الى الخدمة.

ولفت الى ان تحسين وصيانة هذه الطائرات تم في فترة قصيرة، قائلا: نشهد اليوم التحاق هذه الطائرات الى الاسطول الجوي للبلاد بهمة متخصصي القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري.

وتطرق اللواء جعفري الى المواقف الثورية الاخيرة للرئيس الايراني في الرد على تهديدات ترامب، وأكد لو بلغت قدرات الحرس الثوري اليوم والمستقاة من همة المتخصصين الشباب الثوريين وهمتهم، والتي شاهدنا جانبا منها اليوم حيث تصل مسافة تحليق هذه الطائرات الى 2000 كيلومتر، لو بلغت هذه القدرات الى سمع الرئيس الاميركي المتهور، فلن يطلق هكذا تهديدات وتخرصات وعنجهيات أبدا، وسيصل الى قناعة بأن التهديد بالحظر النفطي يمكن الرد عليه بسهولة.