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إخماد حرائق هور الهويزة في جنوب غرب ايران

إخماد حرائق هور الهويزة في جنوب غرب ايران
الأربعاء ٢٥ يوليو ٢٠١٨ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلن المدير العام لدائرة الطوارئ في محافظة خوزستان/ جنوب غرب ایران/ عن اخماد الحرائق الناشبة في هور الهويزة.

العالم - ايران

وقال کیومرث حاجي زاده، في تصريح ادلى به اليوم الاربعاء، انه بفضل استخدام مروحية وطائرة اطفاء كبيرة الحجم فقد تم اخماد حريق هور الهويزة الذي نشب منذ 6 ايام.  

واضاف ان عمليات الاطفاء انجزت بالتعاون مع محافظة خوزستان والدائرة العامة لادارة شؤون الازمات في المحافظة والحرس الثوري وغيرها.

وتابع: ان 95 بالمئة من قصب الاهوار قد تم اخماد النيران الناشبة فيه.

وحذر من امكانية نشوب الحرائق في الجانب العراقي من الهور (هور العظيم) مرة اخرى بالنظر الى ارتفاع درجات حرارة المناخ.

ويشار الى ان الجانب العراقي من الهور قد نشبت فيه النيران منذ نحو ۱۹ يوما.

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