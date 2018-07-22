اصابة 40 شخصا بزلزال في محافظة كرمانشاه

العالم - ايران

واوضح بازوند في تصريح لوكالة 'ارنا' اليوم، ان معظم المصابين تلقّوا العلاج دون الحاجة الي دخول المستشفى؛ معربا عن ارتياحه من انه لم يعلن حتى الان عن سقوط قتلى في هذا الزلزال.

واردف محافظ كرمانشاه، ان حادث الزلزال اليوم ادى الى اضرار في جدران بعض المنازل بمدينة ثلاث باباجي دون ان يتسبب في انهيار المباني على رؤوس ساكنيها.

ولفت الى ان قوات الانقاذ والاغاثة تقوم حاليا بتقديم خدماتها الى اهالي منطقة الزلزال؛ مردفا ان الحادث لم يتسبب في انقطاع الماء والكهرباء داخل المدن الغربية.

يذكر ان زلزالا بقوة 5,9 درجات على مقياس ريختر ضرب عصر اليوم الاحد (عند الساعة 14 و45 دقيقة) بلدة 'تازة اباد' في مدينة ثلاث باباجاني بمحافظة كرمانشاه.