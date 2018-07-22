البث المباشر

اصابة 40 شخصا بزلزال في محافظة كرمانشاه

اصابة 40 شخصا بزلزال في محافظة كرمانشاه
الأحد ٢٢ يوليو ٢٠١٨ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

قال محافظ كرمانشاه 'هوشنك بازوند' ان الزلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر الذي ضرب عصر اليوم الاحد بلدة تازة اباد مركز مدينة 'ثلاث باباجاني' في كرمانشاه (غرب) خلّف 40 مصابا حتى الان.

العالم - ايران

واوضح بازوند في تصريح لوكالة 'ارنا' اليوم، ان معظم المصابين تلقّوا العلاج دون الحاجة الي دخول المستشفى؛ معربا عن ارتياحه من انه لم يعلن حتى الان عن سقوط قتلى في هذا الزلزال.

واردف محافظ كرمانشاه، ان حادث الزلزال اليوم ادى الى اضرار في جدران بعض المنازل بمدينة ثلاث باباجي دون ان يتسبب في انهيار المباني على رؤوس ساكنيها.

ولفت الى ان قوات الانقاذ والاغاثة تقوم حاليا بتقديم خدماتها الى اهالي منطقة الزلزال؛ مردفا ان الحادث لم يتسبب في انقطاع الماء والكهرباء داخل المدن الغربية.

يذكر ان زلزالا بقوة 5,9 درجات على مقياس ريختر ضرب عصر اليوم الاحد (عند الساعة 14 و45 دقيقة) بلدة 'تازة اباد' في مدينة ثلاث باباجاني بمحافظة كرمانشاه.

تصنيف :

روابط ذات صلة

زلزال بقوة 6 درجات على مقياس "ريختر" يضرب كرمنشاه

زلزالان يضربان هرمزكان في جنوب ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الكويت تستعين بمعلمين ومعلمات من مصر لسد احتياجاتها التعليمية!

"النصرة" تحرق معبر القنيطرة في الجولان قبل مغادرتها الجنوب السوري

الشرطة المغربية تعقب "أطفال الشوارع" في باريس!

تمثال ثالث لعصام زهر الدين يثير الجدل

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:43 بتوقيت غرينتش

ملخص - نقطة تواصل - تفقير المواطن البحريني.. المسؤول في واد والمواطن في واد آخر

ناشط بحريني: تفقير المواطن في البحرين هو سياسة النظام

جعجع يدعو لاستغلال فرصة الترتيبات بين موسكو وواشنطن لإعادة السوريين

اصابة 24 شخصا في حريق اندلع في برج سكني غرب طهران

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش

السيسي يحذر جيشه عن خطر "مدمر" يهدد بلاده

إجراءات دولية عملية لرفع الحظر عن الملاعب السورية

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش

السيد السيستاني يحدد الحكم الشرعي لشراء آثار العراق المهربة

مصرع مرتزقة في تدمير مدرعة وآلية وقصف تجمعاتهم بالحديدة والضالع

اصابة 40 شخصا بزلزال في محافظة كرمانشاه

فرنسا تصدر حكما نهائيا بشأن مليارات صدام

نائبة قطرية لحكام دول الحصار: مصيركم كـ"نابليون" وستقولون عباراتكم النادمة غداً قسرا وذلا

هزة ارضية تضرب عدداً من المناطق في العراق

شاهد.. الجماهير تتهافت على محمد صلاح فى أمريكا!

الأکثر مشاهدة