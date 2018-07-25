العميد كوثري: سنواجه أي تحرك أميركي ضد إيران بضربات قاتلة

العالم - إيران

وأشار العميد "إسماعيل كوثري" في مقابلة مع موقع "جام جم أون لاين" الإخباري إلى مواقف رئيس الجمهورية بالأمس وردّه على ثرثرة المسؤولين الأمريكيين ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلاً: إن موقف السيد روحاني بالأمس من أمريكا، هو في الأصل موقف المسؤولين في الجمهورية الإسلامية.

وأضاف: كان من المتوقع أن يُظهر المسؤولون في البلاد ومن ضمنهم السيد رئيس الجمهورية رد فعل قوي على تصريحات أمريكا العدائية ضد إيران.

وبيّن أن خطاب رئيس الجمهورية الأخير كان رسالة واضحة ذكّرت قادة الإستكبار العالمي وخاصة مسؤولي البيت الأبيض بقدرة إيران الوطنية.

وأضاف: عليهم أن يعلموا أنه في حال وقوع أي تهديد من قبل واشنطن فسيُقابل بردّ ساحق من قبل إيران.

وأكد العميد كوثري أن موقف وتصريحات رئيس الجمهورية هو الردّ الرسمي والموقف الوطني للجمهورية الإسلامية في مواجهة التهديدات المتكررة من قبل الحكومة الأمريكية، مبيناً: على المسؤولين الأمريكيين أن يعلموا أن المسؤولين والشعب الإيراني يشكّلون جسداً واحداً عند الدفاع عن مصالح بلادنا الوطنية.

وأضاف: إن الشعب والمسؤولين يدعمون مواقف رئيس الجمهورية وبالتأكيد فإن أمريكا وأذنابها سيعانون جراء إستمرارهم في معاداة إيران.