علماء الیمن یثمّنون مواقف إیران تجاه مؤامرات أمریكا

العالم - الیمن

كما أعرب علماء الیمن في بیان لهم عن تضامنهم مع الشعوب الأفغانیة والباكستانیة والسوریة إزاء التفجیرات الإجرامیة التي ینفّذها التكفیریون عملاء أمریكا والكیان الصهیوني بحقهم.

وأكد علماء اليمن على هویة فلسطین والمسجد الأقصى الإسلامیة، مفنّدین مزاعم الكيان الصهیوني في تهوید مدینة القدس المحتلة وتغییر هویة أهالیها، وقالوا إن هذه الإجراءات جاءت في سیاق المؤامرات التي يحيكها الكیان الصهیوني ضد الدول الإسلامیة والعربیة.

وشدّد علماء الیمن في بیانهم أن التصدي لهذا المخطط یستدعي تحرك الشعوب الإسلامية وعلى رأسهم العلماء والمفكرون والقادة والأحرار وبذل جهود حثیثة لتحریر فلسطین وتطهیرها من دنس الصهاینة المحتلین.

كما طالب العلماء بمواصلة الجهود من أجل التصدي للعدوان السعودي – الأمریكي ضد الیمن، داعین رجال الدین والشخصیات الإسلامیة أن یكونوا على قدر مسؤولیاتهم الدینیة والتاریخیة والإنسانیة تجاه المعاناة التي یتعرض لها الیمن والعالمان الإسلامی والعربي إثر جرائم السعودیة والإمارات وأمریكا وبریطانیا والصهاینة.

وفي جانب آخر، ندّد علماء الیمن بجریمة إعدام الأسیر الیمني على أیدي المرتزقة السعودیین والإماراتیین، مؤكدین أن هذه الجریمة النكراء تستحق أشدّ العقوبات.