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عاصفة ترابية كثيفة تجتاح جنوب شرقي إيران

عاصفة ترابية كثيفة تجتاح جنوب شرقي إيران
الأربعاء ٢٥ يوليو ٢٠١٨ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

إجتاحت عاصفة ترابية كثيفة جداً عصر اليوم الأربعاء مدينة زابل بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران بلغت سرعتها 94 كلم في الساعة.

العالم - إيران 

وقال خبير الأنواء الجوية "علي ملاشاهي" في حديث لمراسل وكالة أنباء فارس: إن كثافة ذرات الغبار في زابل وصلت إلى 20 ضعف الحد المسموح.

وأضاف الخبير: إن الحد الأقصى لسرعة العاصفة في زابل بلغت 94 كلم في الساعة عصر اليوم، والرؤية الأفقية إنخفضت إلى 700 متر.

وتابع خبير الأنواء الجوية في محافظة سيستان وبلوشستان: إن الحد الأقصى لكثافة ذرات الغبار بلغت 3059 ميكروغرام في المتر المكعب في هواء زابل مما يعادل 20 ضعف الحد المسموح.

وأضاف ملاشاهي: إن العاصفة الترابية هذه ستصل إلى مدينة زاهدان والمناطق الوسطى والجنوبية من المحافظة خلال الساعات القادمة.

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