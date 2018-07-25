عاصفة ترابية كثيفة تجتاح جنوب شرقي إيران

العالم - إيران

وقال خبير الأنواء الجوية "علي ملاشاهي" في حديث لمراسل وكالة أنباء فارس: إن كثافة ذرات الغبار في زابل وصلت إلى 20 ضعف الحد المسموح.

وأضاف الخبير: إن الحد الأقصى لسرعة العاصفة في زابل بلغت 94 كلم في الساعة عصر اليوم، والرؤية الأفقية إنخفضت إلى 700 متر.

وتابع خبير الأنواء الجوية في محافظة سيستان وبلوشستان: إن الحد الأقصى لكثافة ذرات الغبار بلغت 3059 ميكروغرام في المتر المكعب في هواء زابل مما يعادل 20 ضعف الحد المسموح.

وأضاف ملاشاهي: إن العاصفة الترابية هذه ستصل إلى مدينة زاهدان والمناطق الوسطى والجنوبية من المحافظة خلال الساعات القادمة.