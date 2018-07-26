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لا تستحق الرد..

طهران: ادعاءات السفير السعودي بواشنطن تافهة

طهران: ادعاءات السفير السعودي بواشنطن تافهة
الخميس ٢٦ يوليو ٢٠١٨ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

وصفت العلاقات العامة في وزارة الخارجية نقلا عن وزير الخارجية الإيراني قوله، إن المزاعم التي أثارها سفير السعودية لدى واشنطن بانها تافهة ولا تستحق الرد.

العالم - ايران

وجاء في البيان الصادر عن دائرة العلاقات العامة في الخارجية الإيرانية اليوم الخميس: تجدر الإشارة إلى أن المحاولات اليائسة لخلق الشك والانقسام و استمرار الحرب النفسية من قبل الجهات المعادية لإيران لعرقلة التماسك الداخلي ووحدة الشعب والمسؤولين ليست امورا يمكن لهذه الجهات و السفير السعودي الناشيء ان يعولوا عليها.

وتابع البيان أن الشعب الايراني يعرف جيدا امكانياته الكبيرة و مسؤوليه المؤتمنين، ولاتؤثر فيه التخرصات البدائية والجاهلة والاساليب البالية  التي تصاغ عبر "غرف اللا تفكير" المنشورة في وسائل الاعلام المناوئة.  

وكان السفير السعودي في واشنطن خالد بن سلمان آل سعود اتهم في مقال نشر في صحيفة الشرق الاوسط مؤخرا ، ايران بزعزعة استقرار المنطقة داعيا لمعقابتها سياسيا واقتصاديا.

 

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