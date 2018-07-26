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إيران تصمم عملة رقمية مشفرة

إيران تصمم عملة رقمية مشفرة
الخميس ٢٦ يوليو ٢٠١٨ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة "انفورماتيك" الخدمية التابعة للبنك المركزي الايراني عن تصميم عملة رقمة مشفرة وذلك في اطار تحقيق الاهداف الاستيراتيجية وتماشيا مع السياسات الكلية للبنك.

العالم - ايران

وأوضحت الشركة أنها قامت بدراسة مستفيضة لاطلاق العملة الرقمية المشفرة، وشكلت عدة فرق تخصيصة ودشنت مختبرات فنية اضافة الى اختبار وتحليل انواع مختلفة من العملات المشفرة.

وأكدت أنه وبهدف تطوير البنى التحتية للعملة المشفرة المقومة بالريال الايراني، أعدت دراسة جدوى وقامت بتقييم قابليات هذه التقنية في مجال التبادل الاقتصادي وزيادة الشفافية والخدمات المالية.

وأضافت أن هذه البنى التحتية تمتلك امكانية اصدار العملة الرقمية المشفرة المقومة بالعملة الوطنية والتي ستطرح هذه العملة بالمرحلة الاولى عبر البنوك التجارية المحلية باستخدامها كاداة للتبادل المصرفي والمقايصة وتطوير الخدمات.
 

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