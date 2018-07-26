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عمران خان : نتطلع الى تطوير علاقات باكستان مع ايران

عمران خان : نتطلع الى تطوير علاقات باكستان مع ايران
الخميس ٢٦ يوليو ٢٠١٨ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكد "عمران خان" زعيم حزب «حركة الإنصاف» الباكستاني والمتقدم في انتخابات المجلس الوطني، أن الحكومة المستقبلية لحزبه، ترغب في تعزيز وتطوير العلاقات مع الدول المجاورة، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

العالم - ايران

وأضاف عمران خان مساء الخميس في أول خطاب له عقب إعلان نتائج الانتخابات غير الرسمية انه ومن أجل تحسين الوضع في البلاد، نحن بحاجة إلى الوحدة ، وأدعو جميع المعنيين السياسيين والشعب إلى التوحد .

 ونوه عمران خان على أهمية علاقات باكستان مع إيران، وقال إن بلاده تتطلع إلى علاقات جيدة و حسن جوار مع طهران.

وقال إن باكستان بحاجة للسلام والاستقرار، ونحن نريد علاقات جيدة مع جيراننا، والحكومة المستقبلية ستوسع علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ووفقًا لمصادر إعلامية باكستانية غير رسمية ، فاز مرشح حزب "حركة الإنصاف" (PTI) برئاسة عمران خان في أجزاء مختلفة من البلاد بـ 119 مقعدًا في المجلس الوطني، متقدما عن منافسيه، حزب "مسلم ليك" نواز (PMLN) و حزب الشعب (PPP) (الحزبان الحاكمان السابقان) وفقا للأرقام الأولية.

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