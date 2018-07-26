عمران خان : نتطلع الى تطوير علاقات باكستان مع ايران

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وأضاف عمران خان مساء الخميس في أول خطاب له عقب إعلان نتائج الانتخابات غير الرسمية انه ومن أجل تحسين الوضع في البلاد، نحن بحاجة إلى الوحدة ، وأدعو جميع المعنيين السياسيين والشعب إلى التوحد .

ونوه عمران خان على أهمية علاقات باكستان مع إيران، وقال إن بلاده تتطلع إلى علاقات جيدة و حسن جوار مع طهران.

وقال إن باكستان بحاجة للسلام والاستقرار، ونحن نريد علاقات جيدة مع جيراننا، والحكومة المستقبلية ستوسع علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ووفقًا لمصادر إعلامية باكستانية غير رسمية ، فاز مرشح حزب "حركة الإنصاف" (PTI) برئاسة عمران خان في أجزاء مختلفة من البلاد بـ 119 مقعدًا في المجلس الوطني، متقدما عن منافسيه، حزب "مسلم ليك" نواز (PMLN) و حزب الشعب (PPP) (الحزبان الحاكمان السابقان) وفقا للأرقام الأولية.