خلال استقباله السفير الايراني وزير خارجية بولندا يبدي رغبته لزيارة ايران

العالم - ايران

والتقى سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى بولندا "رامين مهمانبرست" في آخر لقاءاته مع المسؤولين البولنديين بمناسبة انتهاء مهام عمله، مع وزير الخارجية البولندي "جاسيك تشابوتوفيتش".

وتطرق مهمانبرست في هذا اللقاء الى تاريخ العلاقات بين طهران ووارسو، شارحا الاجراءات التي اتخذها خلال السنوات الاربع الماضية من مهامه لتنمية العلاقات بيبن البلدين في المجالات السياسية والتجارية والثقافية.

ولفت الى ان حجم التبادل التجاري بين ايران وبولندا ارتفع من 50 مليون دولار الى 240 مليون ولار في غضون السنوات الاربع الاخيرة، معتبرا زيارات الوفود الاقتصادية ومن بينها زيارة الوفد الاقتصادي البولندي الى طهران برئاسة مساعد وزير الخارجية قبل التوقيع على الاتفاق النووي، وكذلك المبادلات التجارية بين ايران وبولندا مؤشرا على حرص البلدين على استمرار هذا التعاون.

واشار السفير الايراني في وارسو كذلك الى اللقاءات بين مسؤولي البلدين، وتوجيه الدعوة الى الرئيس البولندي " اندريه دودا" ووزير خارجيته لزيارة طهران، وبالمقابل توجيه الدعوة الى رئيس مجلس الشورى الاسلامي لزيارة وارسو.

وتم في هذا اللقاء ايضا متابعة عقد اجتماع اللجنة المشتركة الايرانية البولندية، والتبادل الجامعي والطلابي، والتعاون المصرفي والنقدي، وكذلك التعاون بين المحافظات في البلدين.

واعرب مهمانبرست عن ثقته في مضاعفة حجة التبادل التجاري بين ايران وبولندا الى مليار يورو سنويا في ضوء الامكانيات المتوفرة بما فيها الطاقة والغاز.

من جانبه اعرب وزير الخارجية البولندي تشابوتوفيتش في هذا اللقاء عن شكره للجهود التي بذلها السفير الايراني في وارسو وطاقم السفارة في متابعة وتعزيز التعاون الثنائي، واشار الى العلاقات العريقة بين البلدين واصفا الامكانيات المتاحة بانها كثيرة جدا.

وتطرق الى اقامة مراسم الذكرى الخامسة والسبعين لدخول اللاجئين البولنديين الى ايران خلال سنوات الحرب العالمية الثانية العام الماضي في طهران، معربا عن تقديره لمحبة واهتمام الشعب الايراني بهذا الموضوع.

واكد وزير خارجية بولندا على اهمية ايران في المنطقة، مبديا رغبته لزيارة طهران، ولفت الى الدعوات التي وجهها المسؤولون البولنديون الى نظرائهم الايرانيين ومن بينها المشاركة في مؤتمر الامم المتحدة للمناخ المقرر عقده في ديسنبر/ كانون الاول العام الجاري في بولندا ودعوة رئيس البرلمان الايراني لزيارة وارشو.

ورحب وزير الخارجية البولندي كذلك باقتراح اقامة التعاون الجامعي، وسفر مواطني البلدين للبلد الآخر.

وفي ختام اللقاء اكد السفير الايراني على استمرار وتطوير التعاون بين البلدين، داعيا بولندا الى القيام بدور اكثر فعالية بصفتها عضو في الاتحاد الاوروبي وكذلك عضو غير دائم في مجلس الامن الدولي.