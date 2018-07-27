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بالفيديو؛ الحجاج الايرانيون يقيمون مراسم دعاء كميل قرب الحرم النبوي الشريف

الجمعة ٢٧ يوليو ٢٠١٨ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

المدينة المنورة (العالم) ‏27‏/07‏/2018 - أقام الحجاج الايرانيون أول مراسم دعاء كميل في المدينة المنورة بالقرب من الحرم النبوي الشريف. وعبر الحجاج عن ارتياحهم وسعادتهم لوجودهم بالقرب من قبر الرسول الأكرم (ص) والأئمة عليهم السلام.

العالم - السعودية

اصواتهم ارتفعت نحو السماء لتناجي الباري عز وجل بقراءة اول دعاء كميل قرب مرقد الرسول الاكرم (ص) والبقيع. مراسم حضرها الحجاج الايرانيون وممثل قائد الثورة الاسلامية رئيس بعثة الحج الايرانية السيد علي قاضي عسكر.

وقال السيد قاضي عسكر لموفد قناة العالم وصحفيين: "اقامة دعاء كميل في المدينة المنورة لها اهمية خاصة عند الايرانيين، فهم يحبون قراءته في جوار مرقد النبي الاكرم وائمة البقيع عليهم السلام".

وجرت هذه المراسم في عدد من فنادق المدينة المنورة حيث كانت تقام بين قبر النبي المصطفى صلى الله عليه واله وسلم ومقبرة البقيع التي تضم قبور ائمة من اهل البيت (ع) والعديد من شخصيات تاريخ الاسلام. حيث كان لكل من حضر المراسم امنيات في قلبه راجيا من الله قبولها واستجابة دعواته.

وقال احد الحجاج الايرانيين لموفدنا: "لأول مرة اشارك في هذه السفرة المعنوية والروحانية اتمنى ان تكون من نصيب كل مسلم".

وقالت اخرى لموفدنا: "اشكر الله على هذه السعادة التي منحني اياها كي اقرأ دعاء كميل في هذه الليلة الى جوار قبر الرسول الاكرم".

وابتهل المشاركون في هذه المراسم الروحانية الى الله تبارك وتعالى ان يتفضل على المسلمين والمجتمع البشري كافة بإجابة الدعوات بظهور حجته على الارض الامام الثاني عشر من ذرية الرسول الاكرم (ص).

حضر هؤلاء الحجاج في هذه المراسم بالمدينة المنورة وبالقرب من مرقد الرسول الاكرم (ص) والبقيع ليستعدوا ويهيئوا انفسهم لاداء مناسك الحج بافضل شكل.

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