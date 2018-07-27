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مصر.. وفاة فنان وفنانة في يوم واحد

مصر.. وفاة فنان وفنانة في يوم واحد
الجمعة ٢٧ يوليو ٢٠١٨ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

توفي الفنان المصري محمد شرف، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 55 عاما، بعد تدهور حالته الصحية إذ كان يعاني من مشاكل بالقلب وضيق في التنفس، فيما غيب الموت، اليوم الجمعة، الفنانة المصرية هياتم عن عمر ناهز 69 عاما، متأثرة بإصابتها بمرض السرطان.

العالم - مصر

وأكد نقيب المهن التمثليلة أشرف زكي، أن شرف كان نقل إلى أحد المستشفيات في الإسكندرية لإجراء بعض الإسعافات، قبل أن يتوفى.

وكانت الفنانة المصرية هياتم قد توفيت، اليوم الجمعة، داخل أحد المستشفيات في مصر عن عمر ناهز 69 عاما، بعد صراع مع المرض، ولم يتم تحديد موعد تشييع الجثمان حتى الآن.

وكانت الحالة الصحية للفنانة قد تدهورت، مساء أمس، للمرة الثانية خلال أسابيع قليلة، وتم نقلها للعناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين حتى لفظت أنفاسها الأخيرة عقب ظهر اليوم الجمعة.

وقالت مصادر مقربة من أسرة الفنانة، إنها أصيبت بسرطان القولون، وتعرضت بسببه لمضاعفات كبيرة، منها فقدانها جزءا كبيرا من وزنها، وارتفاع درجة حرارتها.

وكان آخر ظهور للفنانة هياتم في ديسمبر الماضي، وذلك خلال العرض السنوي لمصمم الأزياء المصري هاني البحيري، الذي عرض خلاله أحدث فساتين زفاف صيف 2018، حيث ظهرت الفنانة شاحبة، وقد خسرت الكثير من وزنها، وهو ما دعم المعلومات المتداولة حول إصابتها بسرطان القولون.

وهياتم من مواليد 22 يوليو عام 1949 بمحافظة الإسكندرية، ثم انتقلت للقاهرة للعمل في الفن.

وفي عام 1972، بدأت رحلتها الفنية، وكان أول ظهور لها في فيلم "ليلة حب أخيرة" أمام الفنان صلاح قابيل، ونبيلة عبيد، والفنان عماد حمدي.

وشاركت بعد ذلك في أفلام "علي بيه مظهر" و"المتسول" و"غريب في بيتي"، كما شاركت في عدة مسلسلات منها "المال والبنون"، و"الباطنية"، و"زهرة وأزواجها الخمسة".

وتزوجت من لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر محمود الخواجة، ولم تستمر علاقتهما طويلا وانفصلا بالطلاق.

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