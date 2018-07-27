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ایران تشهد ظاهرة الخسوف الكلی للقمر

ایران تشهد ظاهرة الخسوف الكلی للقمر
الجمعة ٢٧ يوليو ٢٠١٨ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

تشهد ایران الان ظاهرة خسوف الظل الكلي للقمر حیث بامكان سكانها مشاهدة هذه الظاهرة التي تعتبر الاطول من نوعها في القرن 21.

العالم - ايران

وتستمر هذه الظاهرة 6 ساعات و 14 دقیقة حیث بدات من الساعة التاسعة و 44 دقیقة مساء الجمعة بالتوقیت المحلی (الخامسة و 14 دقیقة عصر الجمعة بتوقیت غرینتش) وتنتهی فی الساعة الثالثة و 59 دقیقة فجر السبت (الحادیة عشرة و 29 دقیقة مساء الجمعة بتوقیت غرینتش).

وتصل الظاهرة الى الذروة اي الخسوف الكلي لفترة ساعة و 43 دقیقة. 

ویتسنى رؤیة ظل أحمر أو بُنی اللون للقمر خلال خسوفه الكلي، وذلك في بعض المناطق داخل أوروبا، والشرق الأوسط، وأسترالیا، وآسیا واجزاء من أمریكا الجنوبیة.

وخلال هذه الظاهرة یكون كوكب المریخ عند أقرب نقطة من الأرض منذ عام 2003، ویتوقع استمرار ذلك لعدة أیام، ویظهر المریخ فی شكل 'نجم أحمر مشرق'.

والسبب في أن هذا الخسوف سیكون بهذا الطول الزمني مشابها لسبب حدوثه في المقام الأول، ألا وهو التوافق التام في الطریقة التي یصطف فیها القمر مع الشمس والأرض.

والخسوف هذه المرة طویل لأن القمر یمر مباشرة عبر مركز ظل الأرض، ولهذا یستغرق وقتا أطول للمرور خلال الظلام، وبالتالي یستمر الخسوف فترة أطول.

وبالإضافة إلى ذلك فإن الأرض في هذه الحال أبعد ما تكون تقریبا عن الشمس خلال مدارها، وهذا یجعل الرحلة أطول أیضا، نظرا لأن الزاویة والمسافة تجعل الظل أكبر.

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